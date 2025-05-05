Участники "Школы героев" представили студентам Самарского политеха передвижной музей атрибутики СВО

В Самарском государственном техническом университете прошел необычный урок мужества, организованный участниками проекта "Школа героев". Студенты смогли не только увидеть настоящие экспонаты из зоны специальной военной операции, но и пообщаться с ветеранами боевых действий, которые сегодня занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поддерживают бойцов на передовой.
Один из создателей музея — Максим Меделяев, доброволец СВО, получивший ранение в боях под Соледаром и Артемовском. После возвращения он посвятил себя помощи бойцам и патриотической работе с молодежью. "Когда вернулся, сразу задумался: чем могу быть полезен здесь?" — рассказывает Максим.
Сначала он работал в самарском филиале Госфонда "Защитники Отечества", затем в рамках программы "Школа героев" разработал проект "Феникс", направленный на реабилитацию ветеранов через адаптивный спорт. Сам Максим, до СВО увлекавшийся хоккеем и футболом, теперь занимается спортивным метанием ножа и уже завоевал несколько наград на всероссийских соревнованиях.
Кроме того, он проводит военно-тактическую подготовку на полигоне "Гвардейцы" в Преображенке и вместе с боевыми товарищами создал передвижной музей СВО.
"Детям важно не просто услышать о войне, а прикоснуться к ней, почувствовать вес бронежилета, подержать в руках макеты оружия. Это вызывает совсем другие эмоции", — говорит Максим.
Экспозиция включает уникальные экспонаты: отстреленные противотанковые ракеты, части минометов, учебные макеты автоматов и гранат. Все это привозят волонтеры, доставляющие гуманитарную помощь на передовую.
"У нас нет заготовленных речей. Это живое общение, ответы на вопросы, которые действительно волнуют ребят", — отмечает Максим.
Среди посетителей музея — в том числе дети, чьи родные участвуют в СВО. Некоторые после таких уроков приезжают на полигон, чтобы принять участие в тактических учениях.
Боевой товарищ Максима — Сергей Пономарев, служил в Сирии с 2016 года, а затем отправился добровольцем на СВО. После возвращения домой переключился на патриотическое воспитание молодежи и экологические проекты.
"Мир интернета и соцсетей полон дезинформации. Наша задача — напомнить молодежи, что такое Родина, как важно ее защищать и не бежать при первых трудностях", — говорит Сергей.
Он — тоже участник первого потока "Школы героев", разработчик проекта по созданию рекреационных зон на берегах водоемов Самарской области под руководством министра природных ресурсов региона Артема Ефимова.
"После войны хочется делать что-то доброе. Природа — это наше будущее, и о ней нельзя забывать", — отмечает ветеран.
Напомним, программа "Школа героев" реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". Проект помогает участникам СВО, желающим развиваться в сфере госуправления и менеджмента.
Некоторые из участников первого потока получили предложения о трудоустройстве от наставников, а девять — назначены на должности в органах власти.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???