Участники "Школы героев" представили студентам Самарского политеха передвижной музей атрибутики СВО

В Самарском государственном техническом университете прошел необычный урок мужества, организованный участниками проекта "Школа героев". Студенты смогли не только увидеть настоящие экспонаты из зоны специальной военной операции, но и пообщаться с ветеранами боевых действий, которые сегодня занимаются патриотическим воспитанием молодежи и поддерживают бойцов на передовой.

Один из создателей музея — Максим Меделяев, доброволец СВО, получивший ранение в боях под Соледаром и Артемовском. После возвращения он посвятил себя помощи бойцам и патриотической работе с молодежью. "Когда вернулся, сразу задумался: чем могу быть полезен здесь?" — рассказывает Максим.

Сначала он работал в самарском филиале Госфонда "Защитники Отечества", затем в рамках программы "Школа героев" разработал проект "Феникс", направленный на реабилитацию ветеранов через адаптивный спорт. Сам Максим, до СВО увлекавшийся хоккеем и футболом, теперь занимается спортивным метанием ножа и уже завоевал несколько наград на всероссийских соревнованиях.

Кроме того, он проводит военно-тактическую подготовку на полигоне "Гвардейцы" в Преображенке и вместе с боевыми товарищами создал передвижной музей СВО.

"Детям важно не просто услышать о войне, а прикоснуться к ней, почувствовать вес бронежилета, подержать в руках макеты оружия. Это вызывает совсем другие эмоции", — говорит Максим.

Экспозиция включает уникальные экспонаты: отстреленные противотанковые ракеты, части минометов, учебные макеты автоматов и гранат. Все это привозят волонтеры, доставляющие гуманитарную помощь на передовую.

"У нас нет заготовленных речей. Это живое общение, ответы на вопросы, которые действительно волнуют ребят", — отмечает Максим.

Среди посетителей музея — в том числе дети, чьи родные участвуют в СВО. Некоторые после таких уроков приезжают на полигон, чтобы принять участие в тактических учениях.

Боевой товарищ Максима — Сергей Пономарев, служил в Сирии с 2016 года, а затем отправился добровольцем на СВО. После возвращения домой переключился на патриотическое воспитание молодежи и экологические проекты.

"Мир интернета и соцсетей полон дезинформации. Наша задача — напомнить молодежи, что такое Родина, как важно ее защищать и не бежать при первых трудностях", — говорит Сергей.

Он — тоже участник первого потока "Школы героев", разработчик проекта по созданию рекреационных зон на берегах водоемов Самарской области под руководством министра природных ресурсов региона Артема Ефимова.

"После войны хочется делать что-то доброе. Природа — это наше будущее, и о ней нельзя забывать", — отмечает ветеран.

Напомним, программа "Школа героев" реализуется в Самарской области по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской — "Время героев". Проект помогает участникам СВО, желающим развиваться в сфере госуправления и менеджмента.

Некоторые из участников первого потока получили предложения о трудоустройстве от наставников, а девять — назначены на должности в органах власти.