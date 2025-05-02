В год 80-летия Великой Победы самарцы смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в очном формате

В год 80-летия Великой Победы акция "Бессмертный полк" в Самарской области пройдет в смешанном формате, включая традиционное очное шествие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Бессмертный полк" — это не просто шествие. Это живая нить памяти, связывающая поколения. Это история, которая идет рядом с нами в бессмертном строю портретов, в биении наших сердец, — заявил глава региона. — 9 мая возьмем фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны и вместе пройдем по площади Куйбышева".
Формирование колонны начнется с 08:00 по ул. Молодогвардейской (от пер. Высоцкого до ул. Венцека). Для удобства участников будут организованы четыре контрольно-пропускных пункта.
Шествие в очном формате будет организовано только в Самаре. В других муниципалитетах области почтить память героев можно будет, приняв участие в альтернативных форматах акции:
- "Стена Памяти"
- "Бессмертный полк в школах и детских садах"
- "Бессмертный полк: портрет героя на одежде"
- "Бессмертный полк на транспорте (личном, служебном, общественном, водном, воздушном)",
- "Автопробег Бессмертного полка"
- "Изготовление рамки с фотографией и именем героя для размещения на одежде, на аватарке и в социальных сетях".
- Бессмертный полк онлайн.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???