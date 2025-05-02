В год 80-летия Великой Победы самарцы смогут принять участие в акции "Бессмертный полк" в очном формате

В год 80-летия Великой Победы акция "Бессмертный полк" в Самарской области пройдет в смешанном формате, включая традиционное очное шествие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Бессмертный полк" — это не просто шествие. Это живая нить памяти, связывающая поколения. Это история, которая идет рядом с нами в бессмертном строю портретов, в биении наших сердец, — заявил глава региона. — 9 мая возьмем фотографии родственников — участников Великой Отечественной войны и вместе пройдем по площади Куйбышева".

Формирование колонны начнется с 08:00 по ул. Молодогвардейской (от пер. Высоцкого до ул. Венцека). Для удобства участников будут организованы четыре контрольно-пропускных пункта.

Шествие в очном формате будет организовано только в Самаре. В других муниципалитетах области почтить память героев можно будет, приняв участие в альтернативных форматах акции: