Движение судов из Самары до Гавриловой поляны и Зольного приостановили

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В связи с усилением ветра до штормового движение судов на пригородных маршрутах "Самара — Гаврилова поляна" и "Самара — Зольное" временно приостановлено, сообщает СРПП.