В Самарской области продолжается профориентационный проект "Билет в будущее"

С января по апрель 2025 г. более 45 тыс. школьников 6-11 классов Самарской области приняли участие в мероприятиях проекта "Билет в будущее", организованных центрами занятости населения региона и Региональным центром трудовых ресурсов.
Проект Единая модель профориентации "Билет в будущее" — уникальная возможность для школьников 6-11 классов попробовать себя в различных профессиях, узнать больше о современном рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями и осознанно выбрать свою будущую профессию. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Основная цель проекта — привлечь внимание подростков к актуальным и перспективным профессиям региона. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал: "Ключевая задача профориентации — дать школьникам понимание того, кем они могут стать, как они могут быть полезны своей стране". В рамках проекта на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" школьники региона:
- проходят профориентационные диагностики;
- в рамках внеурочной деятельности в школах погружаются в увлекательный мир профессий на занятиях курса "Россия — мои горизонты";
- получают рекомендации по трудоустройству и востребованным профессиям в рамках информационных мероприятий от центров занятости;
- знакомятся с реальными рабочими местами в рамках профориентационных туров на предприятия региона, таких как АО "Авиакор", ООО "Тольяттикаучук", ООО "РКК-Самара", ООО "Завод кондиционеров "Август", и многих других;
- участвуют в других профориентационных мероприятиях региона.
Проект "Билет в будущее" играет важную роль в развитии системы профессиональной ориентации и подготовки молодежи, открывая новые горизонты для реализации их потенциала и подготовки к успешной карьере в будущем.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения