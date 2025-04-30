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Образование Общество

В Самарской области продолжается профориентационный проект "Билет в будущее"

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по апрель 2025 г. более 45 тыс. школьников 6-11 классов Самарской области приняли участие в мероприятиях проекта "Билет в будущее", организованных центрами занятости населения региона и Региональным центром трудовых ресурсов.

Фото: министерство образования Самарской области

Проект Единая модель профориентации "Билет в будущее" — уникальная возможность для школьников 6-11 классов попробовать себя в различных профессиях, узнать больше о современном рынке труда, пообщаться с потенциальными работодателями и осознанно выбрать свою будущую профессию. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

Основная цель проекта — привлечь внимание подростков к актуальным и перспективным профессиям региона. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отмечал: "Ключевая задача профориентации — дать школьникам понимание того, кем они могут стать, как они могут быть полезны своей стране". В рамках проекта на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" школьники региона:

  • проходят профориентационные диагностики;
  • в рамках внеурочной деятельности в школах погружаются в увлекательный мир профессий на занятиях курса "Россия — мои горизонты";
  • получают рекомендации по трудоустройству и востребованным профессиям в рамках информационных мероприятий от центров занятости;
  • знакомятся с реальными рабочими местами в рамках профориентационных туров на предприятия региона, таких как АО "Авиакор", ООО "Тольяттикаучук", ООО "РКК-Самара", ООО "Завод кондиционеров "Август", и многих других;
  • участвуют в других профориентационных мероприятиях региона.

Проект "Билет в будущее" играет важную роль в развитии системы профессиональной ориентации и подготовки молодежи, открывая новые горизонты для реализации их потенциала и подготовки к успешной карьере в будущем.

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