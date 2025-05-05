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ВТБ: 69% жителей ПФО регулярно совершают незапланированные покупки

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четверть жителей Приволжского федерального округа совершают спонтанные покупки несколько раз в неделю, а 45% делают это раз в неделю. Каждый второй жалеет, что необдуманно купил одежду, обувь или аксессуары. Это следует из опроса ВТБ по изучению потребительских привычек россиян.

Приволжане также отмечают расходы на ненужные подписки и онлайн-сервисы (21%). К тратам на гаджеты и технику потребители подходят основательнее — только 11% внесли их в список импульсивных приобретений.

Большинство импульсивных покупок, о которых жители ПФО потом сожалели, укладываются в сумму от 1 тыс. до 15 тыс. рублей — такие траты признали 88% респондентов.

Контроль расходов остается важной задачей для большинства опрошенных. 64% стремятся контролировать свои траты, но не всегда это удается. Половина приволжан составляет список перед походом в магазин. Еще 40% откладывают покупку на несколько дней, чтобы обдумать ее необходимость, а 24% устанавливают лимит на траты и придерживаются его.

* Опрос был проведен с 4 по 10 апреля по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.

Гид потребителя

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