Режим работы светофоров изменят на майские праздники

Накануне длительных майских выходных специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Самарской области и представители Госавтоинспекции для увеличения пропускной способности дорог осуществляют мониторинг работы светофорных объектов, входящих в состав Интеллектуальной транспортной системы (ИТС).
В настоящее время ИТС работает на дорогах регионального значения. В Самаре к ней подключены светофорные объекты на Московском, Красноглинском, Волжском шоссе, улицах Ново-Садовой, Демократической и на "Фрунзенском" мостовом переходе. Другие основные городские перекрестки работают в системе в тестовом режиме.
"Возможности ИТС позволяют автоматически настраивать работу светофорных объектов в зависимости от интенсивности дорожного движения. Еженедельно перед выходными или праздничными днями в связи с увеличением количества транспортных средств мы совместно с ЦОДД осуществляем контроль дорожной ситуации на основных автомагистралях. В случае выявления дорожно-транспортных происшествий операторы ИТС выполняют корректировку действующих режимов работы светофоров для увеличения пропускной способности автомобильных дорог, а ответственные сотрудники ГАИ оперативно ликвидируют последствия непосредственно на дороге", — говорит заместитель начальника отдела дорожной инспекции Управления Госавтоинспекции по Самарской области Артем Кудашев.
Напомним, что внедрение ИТС в Самарской области началось в 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и продолжается по новому национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Возможности системы позволяют использовать инновационные разработки для моделирования транспортных систем, регулирования транспортных потоков, а также повышения уровня взаимодействия участников дорожного движения.
В Самарско-Тольяттинской агломерации установлено более 800 видеодетекторов транспорта, 5 автоматических дорожных метеостанций и модернизировано 385 светофоров. Также создан центр обработки данных для автоматизации управления дорожным движением, центры диспетчеризации региональных дорог и улично-дорожной сети Самары и Тольятти. По словам Артема Кудашева, работа ИТС в Самарской области положительно сказывается на динамике улучшения дорожной ситуации в Самаре, поэтому ее развитие является одним из необходимых условий для создания условий по оптимальному дорожному движению.
"В 2025 году в рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни в Самарско-Тольяттинской агломерации планируется внедрение интеграционной платформы ИТС, также будет дополнительно установлено более 150 детекторов транспорта", — говорит директор ГКУ "Управление дорог Самарской области" Сергей Мещеряков.
Детекторы позволяют в режиме реального времени собирать данные об интенсивности дорожного движения, что не только позволяет гибко регулировать работу светофоров, но также используется при формировании плана дорожных работ.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???