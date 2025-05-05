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Сбер выдал первые льготные инвесткредиты по программе Минэкономразвития РФ и Банка России

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полученные средства предприниматели использовали на приобретение недвижимости и оборудования для развития производства строительных материалов и переработки пластика в Нижегородской и Липецкой области. Льготное финансирование позволило бизнесу не откладывать важные шаги в развитии.

Программа разработана в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и реализуется по поручению Президента России. Она рассчитана на поддержку инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики — обрабатывающем производстве, логистике, IT, научно-технической сфере и других. Общий лимит кредитования по программе — 100 млрд рублей ежегодно в течение 2025–2030 годов.

Суть новой программы — дать российским предпринимателям доступ к стабильному финансированию. Ставка для клиента ниже рыночной — ключевая ставка ЦБ РФ минус 3,5%. Средства по кредиту могут быть направлены на капитальные затраты (не менее 80%) и текущие расходы (до 20%).

"Льготные инвестиционные кредиты — это не просто финансовая поддержка, а возможность расти быстрее. Процесс получения кредита максимально прост и удобен для клиента. Банк сам проверяет, подходит ли бизнес под условия, и предлагает оптимальное решение. Это позволяет предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса", — пояснил директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка Алексей Шашкин.

Гид потребителя

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