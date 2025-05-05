В Самарской области стартовали альтернативные форматы народной акции "Бессмертный полк"

Самарская область присоединилась к альтернативным форматам проведения "Бессмертного полка".
В регионе портретами ветеранов оформлен общественный транспорт — "Бессмертный полк на транспорте". Образовательные организации присоединились к многочисленным форматам акции памяти: проходят "Разговоры о важном", посвященные ВОВ и "Бессмертному полку", школьные звонки в образовательных учреждениях заменены на мелодии военных лет. "Стены памяти" появились в организациях культуры и образования, а также на предприятиях региона. Более 10 альтернативных форматов народной акции "Бессмертный полк" предлагают организаторы в 2025 году. Выбрать и присоединиться к одному или нескольким альтернативным форматам "Бессмертного полка" может каждый житель Самарской области до 11 мая.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил всех жителей почтить память героев, приняв участие в альтернативных форматах народной акции. "Для тех, кто не сможет присоединиться очно, подготовили альтернативные форматы. Один из самых масштабных — онлайн-шествие. Пройти в виртуальном строю смогут жители всех муниципалитетов нашего региона — память не знает границ и расстояний", — сказал глава региона.
"Бессмертный полк онлайн" — самая масштабная акция "Бессмертного полка". До 6 мая на сайте 2025.полкрф.ру проходит прием и регистрация заявок на участие в онлайн-шествии. Чтобы ваш герой прошел в виртуальной колонне победителей, в заявке надо, помимо фото, имени и фамилии героя Великой Отечественной войны, добавить информацию о том, где он воевал. Собрать информацию о ветеране поможет инструкция на сайте "Бессмертного полка" России и на сайте "Память народа".
"Цель у нас простая — объединить поколения в одном, пусть виртуальном строю, но рядом с родными, близкими, однополчанами", — отметил сопредседатель штаба "Бессмертного полка" России Сергей Макаров.
Еще один формат акции — "Стена памяти". "Стена памяти — это возможность почтить память своего ветерана на рабочем месте, в учебном заведении или там, где проводят досуг, даже на страницах в социальных сетях. Это формат, которые позволяет показать, что мы помним наших героев и гордимся их подвигом, что они всегда с нами", — сказала руководитель исполкома "Бессмертного полка" России Наталья Шадрина.
Стены памяти появляются в Самарской области во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования.
Увековечить память о своих героях Великой Отечественной войны, разместив их портреты на личном, общественном или служебном транспорте, предлагает акция "Бессмертный полк на транспорте". Вариант оформления портрета можно подобрать в конструкторе фотографий на сайте движения Бессмертный полк России.
Для тех, кто хочет с портретом именно пройтись, организаторы предлагают альтернативный вариант — распечатать портрет на одежде и таким образом присоединиться к акции в рамках формата "Бессмертный полк: портрет героя на одежде" Главный плюс такого формата — нет строгой привязки ко времени и месту. Все, поддержавшие этот формат "Бессмертного полка", могут сделать фото и выложить их на своих страницах социальных сетях с хэштегами #Бессмертныйполк2025, #Героиснами. Фотографии будут размещаться репостом на интернет-ресурсах "Бессмертного полка" России.
Многие жители Самарской области уже присоединились к "Бессмертному полку" в соцсетях, заменив аватарки на фотографии своих героев и выкладывая посты про них.
"Автопробег Бессмертного полка" — один из самых зрелищных альтернативных форматов народной акции. С 1 по 11 мая автоколонны с портретами победителей, украшенные праздничной атрибутикой с символикой "Бессмертного полка" России, проезжают по улицам Самарской области.
"Бессмертный полк" в альтернативных форматах будет проходить в Самарской области до 11 мая, выбрать формат для себя и узнать о том, как присоединиться к всенародному празднованию, можно на сайте Бессмертного полка России.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???