В Самарской области стартовали альтернативные форматы народной акции "Бессмертный полк"

Самарская область присоединилась к альтернативным форматам проведения "Бессмертного полка".

В регионе портретами ветеранов оформлен общественный транспорт — "Бессмертный полк на транспорте". Образовательные организации присоединились к многочисленным форматам акции памяти: проходят "Разговоры о важном", посвященные ВОВ и "Бессмертному полку", школьные звонки в образовательных учреждениях заменены на мелодии военных лет. "Стены памяти" появились в организациях культуры и образования, а также на предприятиях региона. Более 10 альтернативных форматов народной акции "Бессмертный полк" предлагают организаторы в 2025 году. Выбрать и присоединиться к одному или нескольким альтернативным форматам "Бессмертного полка" может каждый житель Самарской области до 11 мая.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил всех жителей почтить память героев, приняв участие в альтернативных форматах народной акции. "Для тех, кто не сможет присоединиться очно, подготовили альтернативные форматы. Один из самых масштабных — онлайн-шествие. Пройти в виртуальном строю смогут жители всех муниципалитетов нашего региона — память не знает границ и расстояний", — сказал глава региона.

"Бессмертный полк онлайн" — самая масштабная акция "Бессмертного полка". До 6 мая на сайте 2025.полкрф.ру проходит прием и регистрация заявок на участие в онлайн-шествии. Чтобы ваш герой прошел в виртуальной колонне победителей, в заявке надо, помимо фото, имени и фамилии героя Великой Отечественной войны, добавить информацию о том, где он воевал. Собрать информацию о ветеране поможет инструкция на сайте "Бессмертного полка" России и на сайте "Память народа".

"Цель у нас простая — объединить поколения в одном, пусть виртуальном строю, но рядом с родными, близкими, однополчанами", — отметил сопредседатель штаба "Бессмертного полка" России Сергей Макаров.

Еще один формат акции — "Стена памяти". "Стена памяти — это возможность почтить память своего ветерана на рабочем месте, в учебном заведении или там, где проводят досуг, даже на страницах в социальных сетях. Это формат, которые позволяет показать, что мы помним наших героев и гордимся их подвигом, что они всегда с нами", — сказала руководитель исполкома "Бессмертного полка" России Наталья Шадрина.

Стены памяти появляются в Самарской области во многих государственных и негосударственных организациях, на предприятиях, в учреждениях культуры и образования.

Увековечить память о своих героях Великой Отечественной войны, разместив их портреты на личном, общественном или служебном транспорте, предлагает акция "Бессмертный полк на транспорте". Вариант оформления портрета можно подобрать в конструкторе фотографий на сайте движения Бессмертный полк России.

Для тех, кто хочет с портретом именно пройтись, организаторы предлагают альтернативный вариант — распечатать портрет на одежде и таким образом присоединиться к акции в рамках формата "Бессмертный полк: портрет героя на одежде" Главный плюс такого формата — нет строгой привязки ко времени и месту. Все, поддержавшие этот формат "Бессмертного полка", могут сделать фото и выложить их на своих страницах социальных сетях с хэштегами #Бессмертныйполк2025, #Героиснами. Фотографии будут размещаться репостом на интернет-ресурсах "Бессмертного полка" России.

Многие жители Самарской области уже присоединились к "Бессмертному полку" в соцсетях, заменив аватарки на фотографии своих героев и выкладывая посты про них.

"Автопробег Бессмертного полка" — один из самых зрелищных альтернативных форматов народной акции. С 1 по 11 мая автоколонны с портретами победителей, украшенные праздничной атрибутикой с символикой "Бессмертного полка" России, проезжают по улицам Самарской области.

"Бессмертный полк" в альтернативных форматах будет проходить в Самарской области до 11 мая, выбрать формат для себя и узнать о том, как присоединиться к всенародному празднованию, можно на сайте Бессмертного полка России.