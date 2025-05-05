Страховой агент ВСК, пережившая войну, пишет книгу воспоминаний

Страховой агент ВСК из Магнитогорска Тамара Михайловна Рунгис в юбилейный для себя год — ей исполнилось 90 лет — решила написать книгу о своей жизни. В книге — воспоминания о военном детстве, рассказы о семье, переезде в Магнитогорск, рабочей командировке в Индию, буднях бухгалтера и страхового агента.
"Братишка, мы живы?" — маленькая Тамара после каждой бомбежки немецких самолетов искала в зарослях кукурузы своего брата. Война застала семью Тамары Михайловны Рунгис на Украине, куда семья переехала по направлению с работы родителей в 1937 году из Ленинграда. По воспоминаниям страхового агента, их бомбили в основном по ночам, каждый раз вместе с соседскими детьми они бежали прятаться в кукурузное поле, а утром возвращались в разбомбленные дома. Ночью опять все повторялась. Родному старшему брату тогда было 17 лет. Чуть позже он с другом ушел на войну (погиб на Курской дуге), а Тамару с младшими братьями и сестрами и мамой эвакуировали в Казахстан.
После войны семья вернулась на Украину, семье Тамары выделили комнату площадью 8 кв. метров. Но самым страшным был голод. "Шла в школу — вспоминает Тамара Михайловна, — и несколько раз присаживалась отдохнуть: не было сил идти".
Потом совершенно случайно — узнали его по сюжету, который передавали по радиотрансляции — нашли одного из братьев, которого в семье считали пропавшим. Оказалось, что в военные годы училище, в котором учился Вадим, эвакуировали в Магнитогорск, после войны он там и остался. Молодой человек приехал в гости, но увидев, в каких условиях живут родственники, позвал их с собой в Магнитогорск. В молодом металлургическом городе легче было найти работу и устроиться.
Так Тамара Михайловна оказалась в городе металлургов, здесь она выучилась на бухгалтера, познакомилась с мужем, родила и вырастила дочерей — Марину и Диану и прожила большую часть своей яркой жизни. С особой теплотой Тамара Михайловна вспоминает трехлетнюю командировку в Индию, в Бокаро, куда они с мужем были направлены в качестве советских инженеров. Муж, Александр Иванович, был главным специалистом на энергоблоке Бокаринского металлургического комбината. Город рос и развивался на глазах советских специалистов и благодаря им.
В ВСК Тамара Михайловна пришла в 2002 году, с этого момента и начался ее путь в страховании. И вот уже более 20 лет она остается преданным агентом страховой компании, она до сих пор "выписывает страховки". Её основной портфель — добровольное страхование (НС, страхование имущества, от клещей и т. д.). Сейчас передает знания и обучает страховому делу своего племянника — Рунгис Лев Константинович продолжает дело своей бабушки.
Этот год у Тамары Михайловны ознаменован двумя важными датами: 16 апреля она отметила 90-летний юбилей, а 9 мая будет праздновать 80 лет со Дня Победы. Страховой агент полна планов и желаний — так, до конца года она планирует завершить работу над книгой воспоминаний о своей жизни. "Тамара Михайловна — это просто кладезь информации, наша энциклопедия. Она помнит до мельчайших подробностей все события, вспоминая не только годы, но даже конкретные даты и имена, когда и с кем что произошло", — восхищается заместитель директора Магнитогорского филиала Страхового Дома ВСК Ксения Тиховидова.
"Такие люди как Тамара Михайловна — пример стойкости и любви к своему делу. Несмотря на почтенный возраст, она по-прежнему сама занимается страхованием и при этом обучает других. Среди ее клиентов — крупные предприятия города, больницы, клиники, стоматологические центры и другие. Поздравляем нашего агента с юбилеем и желаем оставаться такой же яркой, заметной и быть примером для молодежи", — отметил Анатолий Краснов, руководитель центра по работе с агентами и нефинансовыми партнерами Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???