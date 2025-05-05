В День радио на самарской телебашне включат праздничную подсветку

7 мая филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую иллюминацию на телебашне в столице региона в честь Дня радио.

На башню выведут поздравления и символы праздника: портрет изобретателя радио Попова А. С., изображения радиоприемников и радиоволн, надписи "7 мая — наш праздник" и "7 мая — День радио".

Подсветка самарской телебашни будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 час.

На медиафасаде Останкинской телебашни будет транслироваться ролик с надписью "С Днем радио!", изображениями радиоволн и микрофона.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Брянска, Братска, Великого Новгорода, Воронежа, Иркутска, Казани, Калининграда, Костромы, Кызыла, Назрани, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Сочи, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Якутска и других городов России.