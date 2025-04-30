В Самаре 1 мая изменятся трассы следования автобусов №24 и №91

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 1 мая, в связи с проведением мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда, изменятся трассы следования автобусов №24, 91 в центре Самары, сообщает "СамараАвтогаз".

Фото: СамараАвтоГаз