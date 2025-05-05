"Паровоз Победы" завершил свой праздничный маршрут по Куйбышевской железной дороге

В понедельник, 5 мая, на железнодорожный вокзал Самары приехал "Паровоз Победы". Тысячи самарцев встретили уникальную военно-историческую инсталляцию, которая отправилась по Куйбышевской железной дороге в конце апреля и проехала почти 3000 км через десятки маленьких станций и деревень.

Проект "Паровоз Победы" был запущен в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Праздничный ретросостав посетил восемь крупнейших станций магистрали: Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1. Сегодня ретропоезд приехал в Самару — конечный пункт путешествия по территории КбшЖД.

В общей сложности гостями торжественных мероприятий, пришедших на вокзалах КбшЖД, стали более 113 тыс. жителей страны. В Самаре состав встретили рекордные 20 тыс. человек.

Количество платформ с военной техникой в составе ретропоезда увеличили до девять в честь приближающегося праздника. На них разместили уникальные экспонаты, в том числе автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках ленд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах.

"Паровоз Победы" — это часть тех традиций, которые должны жить в каждой семье. Мы должны помнить о подвиге наших отцов и дедов, которые сначала остановили фашистскую Германию, а потом и победили ее. Уверен, что вместе мы сможем все", — поздравил собравшихся с наступающим праздником начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Поезд прибыл на станцию в 11:30, во главе ретросостава находился действующий паровоз серии "Лебедянка", оформленный в духе мая 1945 г.: его украсили цветами, флагами и плакатом "С Днем Победы!" В составе эшелона также были пассажирские вагоны, посвященные акции "Бессмертный полк", тяжелая бронетехника, стрелковое оружие. Команда паровоза была одета в форму времен Великой Отечественной войны.

"Невозможно победить страну, которая чтит и помнит своих героев, страну, где есть социально-ориентированные предприятия, ответственные перед своим прошлым и будущим. Именно такой является Куйбышевская железная дорога. Все мы испытали сегодня гордость и волнение, когда встречали "Паровоз Победы" — символ единения нашего народа. И самым главным праздником для всех поколений в нашей стране всегда останется День Победы", — отметила, обращаясь к гостям, сенатор РФ Марина Сидухина.

Самым красочным и эмоциональным акцентом праздника стал "Вальс Победы", который на площадке перед железнодорожным вокзалом Самары станцевали 80 пар сотрудников дороги и студентов профильных образовательных учреждений, одетых в форму и платья прошлых лет.

Реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того периода, сопровождали выставку раритетного стрелкового оружия. В этом году для детей впервые организовали лазертаг.

"Прекрасно организованное мероприятие, народу много неспроста: о празднике оповещали в различных каналах и СМИ. Я узнала о "Паровозе Победы" из телеграм-канала волонтерского центра, потому что я сама являюсь серебряным волонтером. Сегодня я встретила здесь много своих знакомых. Молодежи и детей очень много, и я наблюдаю у них неподдельный интерес, глаза искренне горят. Мы, более старшее поколение, это уже повидали, но все равно захватывает дух. По моему мнению, такие мероприятия, как "Паровоз Победы", "Поезд Победы", который был в прошлом году, надо организовывать ежегодно, потому что это большой праздник для всех!" — поделилась впечатлениями самарчанка Ольга Павлова.

По случаю прибытия уникального поезда в Самаре организовали праздничную программу — большой концерт с участием духового оркестра, вокальных и театральных коллективов. Также для гостей праздника организовали полевую кухню и раздачу Георгиевских лент.

Самарцы фотографировались с уникальными военными экспонатами, а из желающих зайти в кабину действующего паровоза выстроилась очередь. Состав уехал в 15:15.