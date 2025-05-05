"Паровоз Победы" завершил свой праздничный маршрут по Куйбышевской железной дороге

В понедельник, 5 мая, на железнодорожный вокзал Самары приехал "Паровоз Победы". Тысячи самарцев встретили уникальную военно-историческую инсталляцию, которая отправилась по Куйбышевской железной дороге в конце апреля и проехала почти 3000 км через десятки маленьких станций и деревень.
Проект "Паровоз Победы" был запущен в честь 80-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. Праздничный ретросостав посетил восемь крупнейших станций магистрали: Уфу, Стерлитамак, Бугульму, Альметьевскую, Ульяновск-Центральный, Рузаевку, Пензу-1. Сегодня ретропоезд приехал в Самару — конечный пункт путешествия по территории КбшЖД.
В общей сложности гостями торжественных мероприятий, пришедших на вокзалах КбшЖД, стали более 113 тыс. жителей страны. В Самаре состав встретили рекордные 20 тыс. человек.
Количество платформ с военной техникой в составе ретропоезда увеличили до девять в честь приближающегося праздника. На них разместили уникальные экспонаты, в том числе автомобиль-амфибия, поставленный Советскому Союзу в рамках ленд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах.
"Паровоз Победы" — это часть тех традиций, которые должны жить в каждой семье. Мы должны помнить о подвиге наших отцов и дедов, которые сначала остановили фашистскую Германию, а потом и победили ее. Уверен, что вместе мы сможем все", — поздравил собравшихся с наступающим праздником начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Поезд прибыл на станцию в 11:30, во главе ретросостава находился действующий паровоз серии "Лебедянка", оформленный в духе мая 1945 г.: его украсили цветами, флагами и плакатом "С Днем Победы!" В составе эшелона также были пассажирские вагоны, посвященные акции "Бессмертный полк", тяжелая бронетехника, стрелковое оружие. Команда паровоза была одета в форму времен Великой Отечественной войны.
"Невозможно победить страну, которая чтит и помнит своих героев, страну, где есть социально-ориентированные предприятия, ответственные перед своим прошлым и будущим. Именно такой является Куйбышевская железная дорога. Все мы испытали сегодня гордость и волнение, когда встречали "Паровоз Победы" — символ единения нашего народа. И самым главным праздником для всех поколений в нашей стране всегда останется День Победы", — отметила, обращаясь к гостям, сенатор РФ Марина Сидухина.
Самым красочным и эмоциональным акцентом праздника стал "Вальс Победы", который на площадке перед железнодорожным вокзалом Самары станцевали 80 пар сотрудников дороги и студентов профильных образовательных учреждений, одетых в форму и платья прошлых лет.
Реконструкторы, одетые в военную форму всех видов и родов войск того периода, сопровождали выставку раритетного стрелкового оружия. В этом году для детей впервые организовали лазертаг.
"Прекрасно организованное мероприятие, народу много неспроста: о празднике оповещали в различных каналах и СМИ. Я узнала о "Паровозе Победы" из телеграм-канала волонтерского центра, потому что я сама являюсь серебряным волонтером. Сегодня я встретила здесь много своих знакомых. Молодежи и детей очень много, и я наблюдаю у них неподдельный интерес, глаза искренне горят. Мы, более старшее поколение, это уже повидали, но все равно захватывает дух. По моему мнению, такие мероприятия, как "Паровоз Победы", "Поезд Победы", который был в прошлом году, надо организовывать ежегодно, потому что это большой праздник для всех!" — поделилась впечатлениями самарчанка Ольга Павлова.
По случаю прибытия уникального поезда в Самаре организовали праздничную программу — большой концерт с участием духового оркестра, вокальных и театральных коллективов. Также для гостей праздника организовали полевую кухню и раздачу Георгиевских лент.
Самарцы фотографировались с уникальными военными экспонатами, а из желающих зайти в кабину действующего паровоза выстроилась очередь. Состав уехал в 15:15.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???