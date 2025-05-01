С 1 мая гора Стрельная вновь открыта для туристов

В четверг, 1 мая, экологический маршрут Жигулевского заповедника "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей.

С 28 по 30 апреля маршрут был закрыт на техническое обслуживание.

С правилами посещения можно ознакомиться по ссылке.