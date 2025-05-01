С 1 мая гора Стрельная вновь открыта для туристов

В четверг, 1 мая, экологический маршрут Жигулевского заповедника "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей.
С 28 по 30 апреля маршрут был закрыт на техническое обслуживание.
С правилами посещения можно ознакомиться по ссылке.
В четверг, 1 мая, экологический маршрут Жигулевского заповедника "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей.
С 28 по 30 апреля маршрут был закрыт на техническое обслуживание.
С правилами посещения можно ознакомиться по ссылке.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....