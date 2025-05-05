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Образование Общество

Два университета Самарской области стали победителями IV Конкурса студенческих научных объединений

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, состоялся IV Конкурс студенческих научных объединений. Победителями стали студенческие научные сообщества из 40 образовательных организаций, представляющих 28 регионов России, включая новые регионы.

Фото: Поволжский государственный университет сервиса (ПВГУС)

От Самарской области победили два университета: Поволжский государственный университет сервиса получит 3 млн рублей; Самарский государственный экономический университет — 1 млн рублей.
В 2025 году на конкурс поступило 316 заявок из 79 субъектов Российской Федерации, включая 7 заявок из Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

Общий объем грантовой поддержки для победителей составил 100 миллионов рублей: 10 команд-победителей получили по 5 миллионов рублей для реализации своих проектов; 10 команд — по 3 миллиона рублей; 20 команд — по 1 миллиону рублей. "Четвертый год подряд мы проводим конкурс в целях поддержки лучших студенческих научных объединений. Победители отбора организуют различные научные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в исследовательскую деятельность и популяризацию науки. Приятно отметить, что конкурс пользуется популярностью среди сотен студенческих научных объединений из различных субъектов нашей страны", — сказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

ПВГУС представил на конкурс проект "Экскурсия в науку", который направлен на создание эффективной системы по популяризации науки среди студентов средствами научно-популярного туризма, направленной на увеличение количества обучающихся, занимающихся научной и исследовательской деятельностью, развитие их профессиональных научных, коммуникативных, проектных навыков за счет мероприятий, предусмотренных проектом, а так же обеспечение открытости передовой научной инфраструктуры, в особенности в области беспилотных авиационных систем, образовательных организаций высшего образования и научных организаций. Ключевым мероприятием проекта станет Всероссийский форум "Молодые в продвижении науки". В рамках форума предполагается конкурс проектов по популяризации науки от студенческих научных обществ российских вузов "ПроНауку", а также Всероссийская конференция "Научно-популярный туризм как инструмент продвижения науки: опыт, перспективы, возможности".

В рамках проекта "Научное волонтерство: вместе мы сможем больше!" Самарский государственный экономический университет за счет средств гранта запланировал проведение 10 научных и научно-популярных мероприятий, реализация которых будет способствовать популяризации науки среди молодежи, освоению новых форматов активного участия студентов в исследовательской и популяризаторской деятельности.

В вузах Самарской области представлены разнообразные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что наука всегда занимала важное место в жизни региона. Правительство области уделяет особое внимание развитию научного потенциала и внедрению инновационных технологий, поддерживает научные исследования и разработки, а также создает благоприятные условия для запуска новых проектов.

"Грантовая поддержка коллективов университетов — важный инструмент для развития научно-исследовательской деятельности и повышения качества образования. Такие меры позволяют создавать условия для творческого роста и самореализации студентов, а также способствуют формированию высококвалифицированных специалистов в различных областях науки и техники. Уверен, что полученные средства будут использованы эффективно и помогут университетам достичь новых высот в научной деятельности", — отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

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