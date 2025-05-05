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Экономика и бизнес

Алексей Гевлич назначен директором бизнес-направления Lifestyle в Авито

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новой должности топ-менеджер будет отвечать за развитие самой крупной категории в вертикали Товары, ежемесячная аудитория которой составляет почти 28 млн уникальных пользователей. В состав направления Lifestyle входят подкатегории "Одежда, обувь и аксессуары", "Хобби и отдых", "Красота и здоровье", "Товары для детей и игрушки".

Фото: пресс-служба Авито

Среди ключевых задач на ближайший год — улучшение транзакционного опыта пользователей через Авито Доставку и сервис безопасной сделки, расширение представленного ассортимента в категориях, а также привлечение крупных партнеров и развитие ресейл-рынка в России.

Алексей начал работать в Авито в 2019 году, пройдя динамичный путь от старшего менеджера по стратегии до директора по стратегии и развитию Авито Товаров. На этой позиции Алексей занимался формированием важнейших проектов эволюции вертикали и разработкой долгосрочных бизнес-стратегий, развитием категоризации, принимал активное участие в поддержке масштабирования Авито Доставки и непосредственно в запуске кроссбордера, а также развивал программы поддержки продавцов и покупателей. До Авито руководил международным отделом Яндекс Маркета, реализуя трансграничные проекты с иностранными партнерами и поставщиками. Ранее четыре года работал в Японии, где отвечал за инвестиции в технологический сектор в компании Mitsui & Co — одной из крупнейших торговых компаний Страны восходящего солнца.

В 2018 году Алексей получил степень MBA Оксфордского университета, Saïd Business School. В 2023 году стал членом академического совета учебной программы "Управление бизнесом" Высшей Школы Экономики, помогая слушателям курса получить наиболее актуальные знания и повысить квалификацию. На текущий момент Алексей возглавляет выпускную квалификационную комиссию на факультете.

Никита Шашкевич, который ранее занимал должность директора бизнес-направления Lifestyle в Авито, сосредоточится на развитии собственного проекта, в фокусе которого будут бизнес-консалтинг и разработка digital-стратегий.

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