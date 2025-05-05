К 80-летию победы в Великой Отечественной войне запустят "Поезд славы"

Во вторник, 6 мая, в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне с железнодорожного вокзала Самары отправится "Поезд славы". Мероприятие организовано при поддержке министерства транспорта Самарской области, АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и Управления Росгвардии по Самарской области.
Электропоезд, стилизованный под военную тематику, отправится из Самары в Курумоч в 16:51 и вернется обратно в Самару в 19:53 по местному времени.
На поезде пройдет концертная программа, в рамках которой запланированы выступления военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, артистов Самарского театра "Город", ансамбля ложкарей и детей из детских центров попечительского совета "Поколение 2020". Также АО "Самарская ППК" подведет итоги конкурса рисунков, стихов и песен, посвященных Великой Отечественной войне, и вручит памятные подарки.
Стать пассажиром "Поезда славы" может любой желающий. В качестве особых гостей приглашены ветераны Великой Отечественной войны с сопровождающими, ветераны специальной военной операции и дети-сироты центра "Поколение 2020".
Это не единственное патриотическое мероприятие, организованное в Самарской области на пригородном железнодорожном транспорте. Так, в феврале 2025 г., накануне Дня защитника Отечества, из Самары до Курумоча отправился "Поезд мужества".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???