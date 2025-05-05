К 80-летию победы в Великой Отечественной войне запустят "Поезд славы"

Во вторник, 6 мая, в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне с железнодорожного вокзала Самары отправится "Поезд славы". Мероприятие организовано при поддержке министерства транспорта Самарской области, АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и Управления Росгвардии по Самарской области.

Электропоезд, стилизованный под военную тематику, отправится из Самары в Курумоч в 16:51 и вернется обратно в Самару в 19:53 по местному времени.

На поезде пройдет концертная программа, в рамках которой запланированы выступления военного оркестра Управления Росгвардии по Самарской области, артистов Самарского театра "Город", ансамбля ложкарей и детей из детских центров попечительского совета "Поколение 2020". Также АО "Самарская ППК" подведет итоги конкурса рисунков, стихов и песен, посвященных Великой Отечественной войне, и вручит памятные подарки.

Стать пассажиром "Поезда славы" может любой желающий. В качестве особых гостей приглашены ветераны Великой Отечественной войны с сопровождающими, ветераны специальной военной операции и дети-сироты центра "Поколение 2020".

Это не единственное патриотическое мероприятие, организованное в Самарской области на пригородном железнодорожном транспорте. Так, в феврале 2025 г., накануне Дня защитника Отечества, из Самары до Курумоча отправился "Поезд мужества".