Пять человек из Самарской области стали победителями конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы"

В конце апреля на территории парка "Патриот" состоялся финал третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и получил название "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы".
На участие подали более 5 тыс. заявок от гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из России и Республики Беларусь. По итогам освоения образовательной программы и экспертного отбора в заключающий этап вышли 400 конкурсантов, которые защитили разработанные ими технологические карты патриотических экскурсий и экскурсионных контуров перед жюри. На торжественной церемонии награждения назвали 300 победителей в пяти номинациях. Среди них пять представителей Самарской области: Ирина Забелина, Татьяна Кокшарова, Екатерина Кокшарова, Елена Краснова, Екатерина Мишанина.
С 5 по 18 мая они выступят гидами и координаторами при проведении экскурсий по местам боевой и трудовой славы родины времен Великой Отечественной войны.
Пять номинаций третьего сезона конкурса охватили разные аспекты экскурсионного дела. В первой номинации выявили лучших авторов экскурсий в городах-героях России и Республики Беларусь, во второй — в городах воинской славы, в третьей — в городах трудовой доблести, а в четвертой — в иных населенных пунктах обеих стран. В пятой номинации — "Лучший менеджер туризма" — определили самых ярких и талантливых профессионалов с высокими организаторскими способностями.
Для 1 тыс. полуфиналистов конкурса была организована образовательная программа, направленная на повышение качества военно-патриотических экскурсий и углубление знаний в военной истории. Финалисты продолжили обучение в гибридном формате: участники, успешно освоившие программу и защитившие свои проекты, получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца "Экскурсовод военно-патриотического маршрута".
По итогам защиты проектов состоялась встреча финалистов с советником руководителя Росмолодежи Олегом Макаровым и генеральным директором АНО "Больше, чем путешествие" Олесей Тетериной. Участники обсудили вопросы развития сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы", включая привлечение "проводников смыслов" к работе на региональных событиях, разработку единого реестра гидов, аккредитованных для работы в рамках поездок от программы "Больше, чем путешествие", и учет волонтерских экскурсий на платформе "Добро.рф".
В ходе финального этапа для конкурсантов была организована дополнительная полезная программа: интерактивная лекция об эффективной работе гида, командообразующие активности, тренинг "Искусство рассказчика" и экскурсия по территории парка "Патриот".
Конкурс "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" объединил как профессиональных, так и начинающих специалистов экскурсионной сферы — гидов-экскурсоводов, педагогов и студентов профильных специальностей, краеведов. В число участников вошли, в частности, гиды-экскурсоводы с ограниченными возможностями здоровья.
Все полуфиналисты стали участниками сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы", которое развивает программа "Больше, чем путешествие". В 2025 г. "проводники смыслов" выступят экскурсоводами на фестивальных площадках Дня молодежи в молодежных столицах страны этого года — Перми и Омске, на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" и других крупных мероприятиях.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???