Пять человек из Самарской области стали победителями конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы"

В конце апреля на территории парка "Патриот" состоялся финал третьего сезона конкурса для авторов экскурсионного контента от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". В этом году он приурочен к 80-летию Великой Победы и получил название "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы".

На участие подали более 5 тыс. заявок от гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из России и Республики Беларусь. По итогам освоения образовательной программы и экспертного отбора в заключающий этап вышли 400 конкурсантов, которые защитили разработанные ими технологические карты патриотических экскурсий и экскурсионных контуров перед жюри. На торжественной церемонии награждения назвали 300 победителей в пяти номинациях. Среди них пять представителей Самарской области: Ирина Забелина, Татьяна Кокшарова, Екатерина Кокшарова, Елена Краснова, Екатерина Мишанина.

С 5 по 18 мая они выступят гидами и координаторами при проведении экскурсий по местам боевой и трудовой славы родины времен Великой Отечественной войны.

Пять номинаций третьего сезона конкурса охватили разные аспекты экскурсионного дела. В первой номинации выявили лучших авторов экскурсий в городах-героях России и Республики Беларусь, во второй — в городах воинской славы, в третьей — в городах трудовой доблести, а в четвертой — в иных населенных пунктах обеих стран. В пятой номинации — "Лучший менеджер туризма" — определили самых ярких и талантливых профессионалов с высокими организаторскими способностями.

Для 1 тыс. полуфиналистов конкурса была организована образовательная программа, направленная на повышение качества военно-патриотических экскурсий и углубление знаний в военной истории. Финалисты продолжили обучение в гибридном формате: участники, успешно освоившие программу и защитившие свои проекты, получили удостоверение о повышении квалификации установленного образца "Экскурсовод военно-патриотического маршрута".

По итогам защиты проектов состоялась встреча финалистов с советником руководителя Росмолодежи Олегом Макаровым и генеральным директором АНО "Больше, чем путешествие" Олесей Тетериной. Участники обсудили вопросы развития сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы", включая привлечение "проводников смыслов" к работе на региональных событиях, разработку единого реестра гидов, аккредитованных для работы в рамках поездок от программы "Больше, чем путешествие", и учет волонтерских экскурсий на платформе "Добро.рф".

В ходе финального этапа для конкурсантов была организована дополнительная полезная программа: интерактивная лекция об эффективной работе гида, командообразующие активности, тренинг "Искусство рассказчика" и экскурсия по территории парка "Патриот".

Конкурс "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" объединил как профессиональных, так и начинающих специалистов экскурсионной сферы — гидов-экскурсоводов, педагогов и студентов профильных специальностей, краеведов. В число участников вошли, в частности, гиды-экскурсоводы с ограниченными возможностями здоровья.

Все полуфиналисты стали участниками сообщества "Проводники смыслов. Экскурсоводы", которое развивает программа "Больше, чем путешествие". В 2025 г. "проводники смыслов" выступят экскурсоводами на фестивальных площадках Дня молодежи в молодежных столицах страны этого года — Перми и Омске, на Международном туристическом форуме "Путешествуй!" и других крупных мероприятиях.