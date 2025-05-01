В Новокуйбышевске 9 мая перекроют дороги

В день Победы, 9 мая, в Новокуйбышевске из-за торжественных мероприятий будут перекрыты дороги.

— с 7:00 до 14:00 на пересечении ул. Коммунистической, площади им. Ленина и ул. 50-летия НПЗ;

— с 8:00 до 11:00 по ул. Белинского от ул. Кутузова до площади им. Ленина;

— с 16:00 до 23:00 по пр. Победы от ул. Пирогова до ул. Бочарикова;

— с 14:30 до 23:00 по ул. Клары Цеткин от ул. Бочарикова до ул. Волжская.

Также будет изменен маршрут следования движения автобусов по маршрутам №№ 1, 4, 5, 10к, 11, 13, 13НПЗ, 15, 42, 122, 123, в части их следования от пересечения пр. Победы и ул. Пирогова до пересечения пр. Победы и ул. Бочарикова по ул. Пирогова и ул. Горького.