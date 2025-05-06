Из Самарской области на передовую отправили уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых

Первая партия эвакуационных транспортных тележек "ТТ-500" отправилась в зону специальной военной операции. Автор разработки — участник региональной программы "Школа героев" и куратор министерства промышленности и торговли Самарской области Николай Сорокин.
Ветеран СВО, председатель Союза десантников и подразделений специального назначения Самарской области регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарной помощью и знает, какая техника необходима бойцам.
"Находясь на обучении в "Школе героев", я взял себе проект, чтобы создать именно такой транспорт для эвакуации раненых и доставки боеприпасов. Первые 10 машин мы передаем в нашу гвардейскую бригаду и ждем обратной связи от ребят", — рассказал Николай.
При разработке тележек авторы постарались учесть все пожелания бойцов. Транспорт отличается простотой управления — минимум механики, только двигатель, зажигание и основные элементы управления. Также тележки легкие, маневренные, приспособлены для сложных условий. Многофункциональны — могут использоваться как для эвакуации, так и для транспортировки боеприпасов. Простота конструкции позволяет быстро устранять повреждения в полевых условиях.
"Тележка оснащена дополнительными решениями: порог превращается в носилки, есть крючки для капельниц, третье место для бойца — все сделано по запросам военных", — отметил главный конструктор проекта Рифат Калимуллин.
Работа над реализацией проекта ведется совместно с областным министерством промышленности и торговли. Рранее решением губернатора Вячеслава Федорищева Николай Сорокин был назначен куратором ведомства.
Для нужд фронта планируется собрать не менее тысячи таких тележек.
"Как и в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня видим, что наши умельцы, наши производители, наши герои в тылу производят те необходимые транспортные средства, которые спасают жизни. Это наш вклад в победу", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
В реализации социально важных проектов ветеранам спецоперации помогает программа "Школа героев". Она разработана по инициативе главы региона и является продолжением президентской — "Время героев". Программа переподготовки помогает бойцам получить необходимые компетенции для работы в сфере госуправления и менеджмента. Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???