Из Самарской области на передовую отправили уникальные транспортные тележки для эвакуации раненых

Первая партия эвакуационных транспортных тележек "ТТ-500" отправилась в зону специальной военной операции. Автор разработки — участник региональной программы "Школа героев" и куратор министерства промышленности и торговли Самарской области Николай Сорокин.

Ветеран СВО, председатель Союза десантников и подразделений специального назначения Самарской области регулярно выезжает в зону боевых действий с гуманитарной помощью и знает, какая техника необходима бойцам.

"Находясь на обучении в "Школе героев", я взял себе проект, чтобы создать именно такой транспорт для эвакуации раненых и доставки боеприпасов. Первые 10 машин мы передаем в нашу гвардейскую бригаду и ждем обратной связи от ребят", — рассказал Николай.

При разработке тележек авторы постарались учесть все пожелания бойцов. Транспорт отличается простотой управления — минимум механики, только двигатель, зажигание и основные элементы управления. Также тележки легкие, маневренные, приспособлены для сложных условий. Многофункциональны — могут использоваться как для эвакуации, так и для транспортировки боеприпасов. Простота конструкции позволяет быстро устранять повреждения в полевых условиях.

"Тележка оснащена дополнительными решениями: порог превращается в носилки, есть крючки для капельниц, третье место для бойца — все сделано по запросам военных", — отметил главный конструктор проекта Рифат Калимуллин.

Работа над реализацией проекта ведется совместно с областным министерством промышленности и торговли. Рранее решением губернатора Вячеслава Федорищева Николай Сорокин был назначен куратором ведомства.

Для нужд фронта планируется собрать не менее тысячи таких тележек.

"Как и в годы Великой Отечественной войны, мы сегодня видим, что наши умельцы, наши производители, наши герои в тылу производят те необходимые транспортные средства, которые спасают жизни. Это наш вклад в победу", — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В реализации социально важных проектов ветеранам спецоперации помогает программа "Школа героев". Она разработана по инициативе главы региона и является продолжением президентской — "Время героев". Программа переподготовки помогает бойцам получить необходимые компетенции для работы в сфере госуправления и менеджмента. Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области.