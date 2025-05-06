Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В первом матче ½ финала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" уступила московскому ЦСКА — 29:33 (11:16).

Изнурительный четвертьфинальный спарринг с "Черноморочкой", как выяснилось, не сжег дотла энергетический запас у подопечных Ирины Близновой, но лишил команду капитана. Яна Жилинскайте, сломавшая в Новороссийске палец бросковой руки, осталась вне заявки на полуфинал. И начало у тольяттинок не задалось.

Их новоявленной наставнице уже по прошествии трех с половиной минут при счете 1:3 пришлось экстренно корректировать действия своих подчиненных, которые раз за разом не успевали возвращаться в оборону после осечек в атаках. Вняв указаниям своей предводительницы, "Лада" не пала духом, принялась решительно наверстывать упущенное на старте. И всего за полторы минуты счет сравняла, а затем и вовсе оказалась впереди. Правда, только дважды в этом матче она наслаждалась своим лидерством (4:3 и 5:4).

Вскоре гости возвратили себе инициативу, сделав так, что наши уже после их тайм-аута почти на восемь минут угодили в голевой затык. За это время ЦСКА нарастил свой перевес с трех мячей до шести. Причем волжанкам еще стоит поблагодарить набравшую блестящие кондиции к плей-офф Юлию Кунцевич, второй раз кряду признанную в их составе лучшей по итогам матча.

Тольяттинская "единичка" много раз в разгар активизации соперниц вставала на пути мяча и завершила первый тайм с 48-ю процентами "спасений". Впрочем, она все равно не превзошла свою столичную коллегу по амплуа Эвелину Аношкину, у которой КПД был ровно 50. Заслуживает теплых слов и Екатерина Терлецкая, чьи два наиважнейших взятия ворот москвичек перед антрактом вывели хозяек поля из пике.

Красно-синие, имея пять мячей преимущества во время передышки и снова доведя его в начале второй половины до шести, явно пребывали в эйфории. Скамейка ЦСКА расцвела улыбками. Но довольно скоро лица подопечных Людмилы Бодниевой стали вновь серьезными. У неколебимой "Лады" самолюбие взыграло настолько, что перевес гостей стал таять прямо на глазах и по прошествии первой трети второго тайма свелся к трем мячам. Москвички перезагрузились, многократно восстанавливая интервал "плюс 5". Но наши, ярко демонстрируя, что сил у них вполне хватает, то и дело возвращали разницу к прежнему значению. Последний раз это проделала под рев трибун классным "выстрелом" в дальнюю "девятку" лучшая "снайперша" матча Елизавета Малашенко всего за десять секунд до конца.

Увы, удержать "минус 3", которые перед ответным поединком выглядели бы посимпатичнее, чем "минус 4", тольяттинкам не удалось. Визитерши устремились разыграть после пропущенного гола быстрый центр, но им вне рамок правил воспрепятствовала Ольга Фомина. Арбитры после недолгих консультаций выписали вице-чемпионке олимпийского Токио прямую дисквалификацию и назначили семиметровый в нашу сторону. Пенальти Карина Сабирова пробивала у ЦСКА этим вечером без единого промаха. Четко реализовала она, дождавшись сирены, и четвертую подобную попытку, чем озадачила самоотверженных соперниц трудновыполнимой необходимостью отыгрывать спустя шесть дней в столице суровую фору в четыре мяча.