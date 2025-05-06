Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА

В первом матче ½ финала плей-офф "Чемпионата России — OLIMPBET Суперлиги 2024/25" в Тольятти "Лада" уступила московскому ЦСКА — 29:33 (11:16).
Изнурительный четвертьфинальный спарринг с "Черноморочкой", как выяснилось, не сжег дотла энергетический запас у подопечных Ирины Близновой, но лишил команду капитана. Яна Жилинскайте, сломавшая в Новороссийске палец бросковой руки, осталась вне заявки на полуфинал. И начало у тольяттинок не задалось.
Их новоявленной наставнице уже по прошествии трех с половиной минут при счете 1:3 пришлось экстренно корректировать действия своих подчиненных, которые раз за разом не успевали возвращаться в оборону после осечек в атаках. Вняв указаниям своей предводительницы, "Лада" не пала духом, принялась решительно наверстывать упущенное на старте. И всего за полторы минуты счет сравняла, а затем и вовсе оказалась впереди. Правда, только дважды в этом матче она наслаждалась своим лидерством (4:3 и 5:4).
Вскоре гости возвратили себе инициативу, сделав так, что наши уже после их тайм-аута почти на восемь минут угодили в голевой затык. За это время ЦСКА нарастил свой перевес с трех мячей до шести. Причем волжанкам еще стоит поблагодарить набравшую блестящие кондиции к плей-офф Юлию Кунцевич, второй раз кряду признанную в их составе лучшей по итогам матча.
Тольяттинская "единичка" много раз в разгар активизации соперниц вставала на пути мяча и завершила первый тайм с 48-ю процентами "спасений". Впрочем, она все равно не превзошла свою столичную коллегу по амплуа Эвелину Аношкину, у которой КПД был ровно 50. Заслуживает теплых слов и Екатерина Терлецкая, чьи два наиважнейших взятия ворот москвичек перед антрактом вывели хозяек поля из пике.
Красно-синие, имея пять мячей преимущества во время передышки и снова доведя его в начале второй половины до шести, явно пребывали в эйфории. Скамейка ЦСКА расцвела улыбками. Но довольно скоро лица подопечных Людмилы Бодниевой стали вновь серьезными. У неколебимой "Лады" самолюбие взыграло настолько, что перевес гостей стал таять прямо на глазах и по прошествии первой трети второго тайма свелся к трем мячам. Москвички перезагрузились, многократно восстанавливая интервал "плюс 5". Но наши, ярко демонстрируя, что сил у них вполне хватает, то и дело возвращали разницу к прежнему значению. Последний раз это проделала под рев трибун классным "выстрелом" в дальнюю "девятку" лучшая "снайперша" матча Елизавета Малашенко всего за десять секунд до конца.
Увы, удержать "минус 3", которые перед ответным поединком выглядели бы посимпатичнее, чем "минус 4", тольяттинкам не удалось. Визитерши устремились разыграть после пропущенного гола быстрый центр, но им вне рамок правил воспрепятствовала Ольга Фомина. Арбитры после недолгих консультаций выписали вице-чемпионке олимпийского Токио прямую дисквалификацию и назначили семиметровый в нашу сторону. Пенальти Карина Сабирова пробивала у ЦСКА этим вечером без единого промаха. Четко реализовала она, дождавшись сирены, и четвертую подобную попытку, чем озадачила самоотверженных соперниц трудновыполнимой необходимостью отыгрывать спустя шесть дней в столице суровую фору в четыре мяча.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!