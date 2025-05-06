По Самаре будет курсировать тематический троллейбус, украшенный ко Дню Победы

В Самаре в рейс вышел тематический троллейбус, украшенный ко Дню Победы. Он курсирует по маршруту № 4, передает пресс-служба городского департамента транспорта.
Снаружи автобус украшен флагами и плакатами. Внутри — постамент с цветами, изображения журавлей и белых голубей, а также портреты ветеранов ВОВ — родственников сотрудников депо.
В одном из троллейбусов "Адмирал", который курсирует от железнодорожного вокзала до завода "Металлург", все украшено водителем Владиславой Макаренко.
"Подготовку начала еще в феврале. Оформление дополнила плакатами, наклейками, шарами, флагами, изображением символичных птиц — журавлей и голубей, а также инсталляцией, изготовленной своими руками." — рассказала Владислава Макаренко.
Также портреты ветеранов можно будет встретить в трамваях маршрутов №№ 3, 13, 20, 24к, 25 и троллейбусах №№ 4, 12, 17, 19.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???