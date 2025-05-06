По Самаре будет курсировать тематический троллейбус, украшенный ко Дню Победы

В Самаре в рейс вышел тематический троллейбус, украшенный ко Дню Победы. Он курсирует по маршруту № 4, передает пресс-служба городского департамента транспорта.

Снаружи автобус украшен флагами и плакатами. Внутри — постамент с цветами, изображения журавлей и белых голубей, а также портреты ветеранов ВОВ — родственников сотрудников депо.

В одном из троллейбусов "Адмирал", который курсирует от железнодорожного вокзала до завода "Металлург", все украшено водителем Владиславой Макаренко.

"Подготовку начала еще в феврале. Оформление дополнила плакатами, наклейками, шарами, флагами, изображением символичных птиц — журавлей и голубей, а также инсталляцией, изготовленной своими руками." — рассказала Владислава Макаренко.

Также портреты ветеранов можно будет встретить в трамваях маршрутов №№ 3, 13, 20, 24к, 25 и троллейбусах №№ 4, 12, 17, 19.