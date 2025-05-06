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Накануне майских праздников у россиян вырос интерес к спорту и туризму

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне этой весной стали гораздо активнее и ближе к природе: товары для занятий спортом, походов и обустройства дачи в апреле 2025 года покупают на маркетплейсах чаще, чем годом ранее. Рост спроса фиксируется и в сравнении с мартом текущего года. Такие выводы сделали специалисты МегаФона на основании данных сервиса "Аналитика маркетплейсов".

Среди спортивных направлений россияне особенно полюбили бег, ходьбу и велоспорт: спортивную обувь в апреле текущего года покупали на 63% чаще, чем в том же периоде прошлого года, а велосипеды и прочие товары для велоспорта — на 29%. При этом примечательно, что продажи спортивной обуви в марте этого года были на 17% выше, чем в апреле.

Туризм и отдых на природе тоже стали чаще привлекать жителей нашей страны: к примеру, на четверть выросли продажи год к году спальных мешков. Спрос на походные палатки в сравнении с прошлым годом не изменился, однако в сравнении с мартом в апреле заметен существенный подъём: интерес к палаткам, шатрам и тентам увеличился сразу на 86%.

А среди традиционно дачных товаров в почёте у россиян оказались как атрибуты шашлыков на природе, так и всё для сада и огорода: грили, мангалы и барбекю в этом году покупают на 14% чаще, теплицы — на 28%, средства полива и водоснабжения — на 36%, а садовую технику — на целых 58%.

Примечательно, что интерес к товарам нарастает даже при том, что средняя стоимость некоторых из них выросла с начала года: к примеру, товары из категории "Велоспорт" стали дороже на 23%, а "Полив и водоснабжение" — на 38%. Мангалы, спортивная обувь и садовая техника сохранили тот же уровень цен, что и в начале года, а некоторые походные товары подешевели: палатки стали дешевле на 16%.

Гид потребителя

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