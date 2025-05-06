Каждый пятый житель Поволжья регулярно пополняет домашнюю аптечку лекарствами

Центр аналитики и исследований МТС AdTech провёл опрос среди россиян и выяснил, что большинство (96%) доверяет отечественным лекарственным препаратам и российским аналогам зарубежных лекарств. Каждый третий опрошенный готов рекомендовать российские препараты или российские аналоги зарубежных препаратов знакомым и близким.

Чаще всего жители Поволжья покупают лекарства при появлении симптомов какого-либо заболевания — 31%. Но только 22% опрошенных приобретают препараты по назначению врача. 14% респондентов покупают лекарства от хронических заболеваний, 13% — для профилактики. Средний чек на лекарства у 86% россиян не превышает 3 000 рублей в месяц. Регулярно пополняет свою домашнюю аптечку лекарствами каждый пятый житель Поволжья.

Также в ходе опроса выяснилось, что 77% россиян покупают лекарственные препараты онлайн. При этом 56% из них предпочитает самовывоз из аптеки, и этот тренд растёт. Покупкой лекарственных препаратов через маркетплейсы пользуется 17% россиян. Чаще всего онлайн-заказами на маркетплейсах с самовывозом или доставкой пользуются в Центральном федеральном округе — 33% респондентов. На втором месте Приволжский федеральный округ — 20%, на третьем — Южный, 14%.

"Изучение потребительского поведения в вопросах покупки лекарственных препаратов позволяет видеть тренды и, ориентируясь на них, выстраивать более точную коммуникацию с разными группами целевых аудиторий. Данные опроса показывают, что россияне доверяют российским препаратам и готовы их рекомендовать. Это говорит о том, что отечественным фармкомпаниям можно строить свои рекламные сообщения в том числе с акцентом на этот факт. С точки зрения использования технологий, мы видим растущий спрос на рекламные кампании, запущенные на данных Big Data, которые позволяют сегментировать целевые аудитории более точно: не только по социально-демографическим параметрам, но и по паттернам покупательского поведения", — отмечает коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.