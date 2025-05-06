На севере Самарской области ожидаются заморозки

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью 7 мая местами по северной половине области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0, -2 С, сообщает Приволжское УГМС.

"Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой", - говорится в сообщении.