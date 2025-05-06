"Полипласт" стал новым стратегическим партнером хоккейных клубов "Лада" и ЦСК ВВС

Во вторник, 6 мая, в Тольятти перед началом хоккейного матча между сборными России и Белоруссии губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов в присутствии президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает развитие и поддержку региона, а также детско-юношеского и профессионального хоккея.

В рамках соглашения "Полипласт" станет стратегическим партнером сразу четырех профессиональных хоккейных клубов — тольяттинской "Лады" (играет в чемпионате КХЛ), самарского ЦСК ВВС (выступает в ВХЛ), команды Молодежной хоккейной лиги "Ладья", а также новой команды по следж-хоккею, которая будет создана в Самарской области для участия в чемпионате России.

"Одна из наших ключевых задач в сфере спорта Самарской области — привлечение спонсоров и новых партнеров для профессиональных клубов, на поддержку которых идут значительные средства регионального бюджета. Еще с прошлого года мы вели поиски стратегического партнера для хоккейной "Лады", — сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. — Осенью на встрече с болельщиками пообещал, что мы обязательно найдем клубу новых спонсоров. И сегодня мы подписали соглашение с компанией "Полипласт". Договорились также о том, что поддержка будет оказываться и самарской команде ЦСК ВВС, у которой своя история, многочисленные болельщики, ведется подготовка резерва".

Предусматривается, что поддержку будут получать детско-юношеские команды и действующие команды по следж-хоккею, входящие в систему "Лады" и ЦСК ВВС. Таким образом, соглашение Самарской области с "Полипластом" направлено на развитие всего хоккея в регионе.

"Для нас важно, что сотрудничество не ограничивается только профессиональными клубами. Наша задача — совместно развивать детский и юношеский хоккей, привлекать в спорт еще больше ребят", — подчеркнул глава Самарской области.

Вячеслав Федорищев отметил, что поддержка компании "Полипласт" поможет "Ладе" сформировать бюджет, который создаст команде условия для достойного выступления в чемпионате КХЛ.

"Клуб продолжит получать помощь из регионального бюджета, но уже в меньшем объеме, чем прежде. Высвободившиеся средства мы, как и планировали, направляем на развитие детско-юношеского и массового спорта. "Ладу" по-прежнему будет финансировать многолетний и надежный партнер — АО "АвтоВАЗ", — сказал губернатор Самарской области. — Благодаря существенной поддержке холдинга "Полипласт" у "Лады" будут возможности, чтобы показывать хорошие результаты, радовать болельщиков, собирать полные трибуны на домашних матчах. Мы финансовые условия создадим, а спортивная часть уже будет зависеть непосредственно от работы руководства клуба, тренерского штаба и игроков. Ждем от команды красивой игры и того результата, которого достойны "Лада" и Тольятти".

Президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк подчеркнул важность заключенного соглашения для развития хоккея в Тольятти и во всей Самарской области.

"Приход компании "Полипласт" стал настоящим подарком для хоккея Самарской области. Компания показывает высокую социальную ответственность и профессиональный подход к развитию спорта. Например, результаты ее деятельности по развитию хоккея подтверждают эффективность выбранного курса, "Полипластом" созданы системы подготовки кадров, работают детско-юношеские школы, а поддерживаемые компанией профессиональные клубы показывают результаты. Вот и в будущей работе по развитию самарского хоккея важно правильно выстроить стратегию совместно с тренерами, игроками и менеджерами, чтобы команды показывали результат, радовали своих болельщиков и готовили хоккеистов с высоким уровнем мастерства", — отметил Владислав Третьяк.

Председатель совета директоров компании "Полипласт" Александр Шамсутдинов отметил: "Компания "Полипласт" не просто спонсор, а стратегический партнер. Мы уверены, что поддержка профессиональных и детско-юношеских команд в Самарской области поможет не только развивать хоккей, но и привлекать к спорту новых ребятишек. Важно делать это очень качественно и на высоком уровне, что является нашим неотъемлемым требованием к самим себе".

Компания "Полипласт" — ведущий российский производитель химической продукции для различных отраслей промышленности Российской Федерации. Одним из ключевых направлений социальной политики холдинга является популяризация спорта, здорового образа жизни, развитие профессионального и любительского хоккея.