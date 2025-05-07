В Самарской области состоялся первый выпуск "Школы героев"

В среду, 7 мая, в здании правительства Самарской области прошло торжественное вручение документов об окончании обучения участникам первого потока региональной программы "Школы героев". Программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".

Дипломы о профессиональной переподготовке вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

"Когда программа начиналась, я переживал, как курсанты справятся - все люди взрослые, у всех непростые жизненные обстоятельства. Но результат делает им честь. Все это время ребята оказывали друг другу поддержку, вместе с преподавателями корректировали подходы и методы обучения, чтобы успешно реализовать их в будущих потоках, - отметил Александр Фетисов. - Представленные участниками проекты уже находятся в стадии реализации, и завершение программы для них - не финал, а начало нового этапа в жизни и профессиональной карьере".

Первый вице-губернатор подчеркнул, что выпускники всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Самарской области и муниципальных властей. Тем более что еще во время учебы они получили опыт подобного взаимодействия.

Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.

"Семь месяцев проходило обучение, участники получили необходимые знания и навыки для работы в органах исполнительной власти, на крупных региональных предприятиях, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Из них часть уже трудоустроены, часть находятся в процессе трудоустройства. Программа была интересной и для самих участников обучения, и для их наставников".

Важнейшей частью обучения стала разработка социальных проектов, направленных на развитие Самарской области, вместе со своими наставниками. Наставниками стали руководители органов власти и депутаты, а участники "Школы героев" стали кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного жизненного опыта оценивать ситуацию в муниципалитетах и работу органов власти, а также выступать с предложениями по совершенствованию процессов управления.

Участник "Школы героев", социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Автозаводском районе Тольятти Сергей Алексеев рассказал, что благодаря взаимодействию с депутатским корпусом и региональными властями за время подготовки его проекта удалось оказать адресную помощь многим подопечным.

Для участников СВО программа станет стартовой площадкой дальнейшего развития в выбранной сфере деятельности.

"У нас много ребят, которые обладают талантами, их только надо сфокусировать, направить в правильное русло, чтобы они получили нужные навыки и узнали структуру работы органов власти изнутри, - считает выпускник первого потока Денис Михайлин. - Уже сейчас мы совместными усилиями выполняем различные задачи, поддерживая и дополняя друг друга".