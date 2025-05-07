В Самарской области состоялся первый выпуск "Школы героев"

В среду, 7 мая, в здании правительства Самарской области прошло торжественное вручение документов об окончании обучения участникам первого потока региональной программы "Школы героев". Программа запущена по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы "Время героев".
Дипломы о профессиональной переподготовке вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
"Когда программа начиналась, я переживал, как курсанты справятся - все люди взрослые, у всех непростые жизненные обстоятельства. Но результат делает им честь. Все это время ребята оказывали друг другу поддержку, вместе с преподавателями корректировали подходы и методы обучения, чтобы успешно реализовать их в будущих потоках, - отметил Александр Фетисов. - Представленные участниками проекты уже находятся в стадии реализации, и завершение программы для них - не финал, а начало нового этапа в жизни и профессиональной карьере".
Первый вице-губернатор подчеркнул, что выпускники всегда могут рассчитывать на поддержку правительства Самарской области и муниципальных властей. Тем более что еще во время учебы они получили опыт подобного взаимодействия.
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
"Семь месяцев проходило обучение, участники получили необходимые знания и навыки для работы в органах исполнительной власти, на крупных региональных предприятиях, - прокомментировала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Из них часть уже трудоустроены, часть находятся в процессе трудоустройства. Программа была интересной и для самих участников обучения, и для их наставников".
Важнейшей частью обучения стала разработка социальных проектов, направленных на развитие Самарской области, вместе со своими наставниками. Наставниками стали руководители органов власти и депутаты, а участники "Школы героев" стали кураторами своих наставников, чтобы с учетом собственного жизненного опыта оценивать ситуацию в муниципалитетах и работу органов власти, а также выступать с предложениями по совершенствованию процессов управления.
Участник "Школы героев", социальный координатор фонда "Защитники Отечества" в Автозаводском районе Тольятти Сергей Алексеев рассказал, что благодаря взаимодействию с депутатским корпусом и региональными властями за время подготовки его проекта удалось оказать адресную помощь многим подопечным.
Для участников СВО программа станет стартовой площадкой дальнейшего развития в выбранной сфере деятельности.
"У нас много ребят, которые обладают талантами, их только надо сфокусировать, направить в правильное русло, чтобы они получили нужные навыки и узнали структуру работы органов власти изнутри, - считает выпускник первого потока Денис Михайлин. - Уже сейчас мы совместными усилиями выполняем различные задачи, поддерживая и дополняя друг друга".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???