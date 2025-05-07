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Общество

Стала известна программа мероприятий 9 и 10 мая в Самаре

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 9 и 10 мая пройдут памятные и торжественные мероприятия.

9 мая в 9:00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине". В 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева состоится традиционный военный Парад. Участие в нем примут порядка 30 расчетов и 40 единиц техники. В 11:00 начнется движение колонны "Бессмертного полка". В 11:15 ожидается прямое включение с Красной площади в Москве, во время которого президент России Владимир Путин обратится ко всем жителям страны.

С 17:00 до 19:00 будет работать полевая кухня на площади В. В. Куйбышева в сквере со стороны ул. Красноармейская. Все желающие смогут присоединиться к акции "Солдатская каша".
Вечером 9 мая в 17:00 на площади им. В. В. Куйбышева состоится праздничный концерт в честь юбилейной даты. На сцене выступят артисты и творческие коллективы Самарской области, а также звезды российской эстрады. В 18:00 запланировано выступление Заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко, в 19:20 — Народной артистки РФ Ларисы Долиной, в 20:30 — рок-группы "ЧайФ". Завершится концерт постановочным вокально-хореографическим массовым действием с участием почти 400 артистов.

Финальным аккордом торжественных мероприятий 9 мая станет праздничный фейерверк в 22:00. Запуски будут осуществляться с площади В. В. Куйбышева и с акватории Волги.

10 мая в 14:00 на набережной Волги в Самаре от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА пройдет военно-спортивный фестиваль "Готов к защите Отечества". Будут работать 36 интерактивных площадок, 2 сцены, пройдут выступления и плац-концерты духовых оркестров. В 16:00 — при хорошей погоде — пилотажная группа "Русь" на самолетах Л-39 покажет авиационное шоу. В 18:30 концертную программу представит скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем (Москва).

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