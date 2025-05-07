Стала известна программа мероприятий 9 и 10 мая в Самаре

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 9 и 10 мая пройдут памятные и торжественные мероприятия.
9 мая в 9:00 состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине". В 10:00 на площади имени В. В. Куйбышева состоится традиционный военный Парад. Участие в нем примут порядка 30 расчетов и 40 единиц техники. В 11:00 начнется движение колонны "Бессмертного полка". В 11:15 ожидается прямое включение с Красной площади в Москве, во время которого президент России Владимир Путин обратится ко всем жителям страны.
С 17:00 до 19:00 будет работать полевая кухня на площади В. В. Куйбышева в сквере со стороны ул. Красноармейская. Все желающие смогут присоединиться к акции "Солдатская каша".
Вечером 9 мая в 17:00 на площади им. В. В. Куйбышева состоится праздничный концерт в честь юбилейной даты. На сцене выступят артисты и творческие коллективы Самарской области, а также звезды российской эстрады. В 18:00 запланировано выступление Заслуженного артиста РФ Сергея Войтенко, в 19:20 — Народной артистки РФ Ларисы Долиной, в 20:30 — рок-группы "ЧайФ". Завершится концерт постановочным вокально-хореографическим массовым действием с участием почти 400 артистов.
Финальным аккордом торжественных мероприятий 9 мая станет праздничный фейерверк в 22:00. Запуски будут осуществляться с площади В. В. Куйбышева и с акватории Волги.
10 мая в 14:00 на набережной Волги в Самаре от памятника Григорию Засекину до бассейна ЦСКА пройдет военно-спортивный фестиваль "Готов к защите Отечества". Будут работать 36 интерактивных площадок, 2 сцены, пройдут выступления и плац-концерты духовых оркестров. В 16:00 — при хорошей погоде — пилотажная группа "Русь" на самолетах Л-39 покажет авиационное шоу. В 18:30 концертную программу представит скрипач-виртуоз Пётр Лундстрем (Москва).
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???