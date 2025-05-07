В Самарской области в мае пройдет Samara Boat Show 2025

С 14 по 18 мая в яхт-клубе "Ласточка" при информационной поддержке министерства туризма Самарской области состоится 6-я выставка Samara Boat Show 2025.

Благодаря своим географическим особенностям Самарская область обладает уникальными возможностями для развития водного туризма. Река Волга, протекающая через регион, служит главной водной артерией, привлекающей туристов страны. Здесь популярны такие виды активного отдыха, как сплав на байдарках и катамаранах, рыбалка, яхтенный спорт и круизы. Таким образом, Самарская область представляет собой идеальное направление для любителей водного туризма, предлагая разнообразные возможности активного отдыха и путешествий.

Samara Boat Show - сегодня одна из крупнейших выставок яхт и катеров на воде, объединяющая в себе форматы B2B- и B2C-событий. В прошлом году организаторы зафиксировали свыше 4000 гостей, посетивших мероприятие, а у причалов яхт-клуба "Ласточка" и на выросшей по сравнению с предыдущими годами береговой экспозиции собралось 75 катеров и яхт различных производителей. Такая популярность во многом обусловлена текущей ситуацией на яхтенном рынке. Большинство активных российских верфей, выпускающих маломерные прогулочные суда для отдыха и рыбалки в самом востребованном размере (от 5 до 12 м), сосредоточено в Самаре и Самарской области, Казани, Чистополе, Тольятти, Нижнем Новгороде. Производители постоянно расширяют свои линейки и совершенствуют бестселлеры, чтобы в начале сезона продемонстрировать их возможности на волжских просторах. В том, чтобы показать свою продукцию в Поволжье, где водный туризм всегда был и остается одним из предпочтительных видов досуга, заинтересованы и верфи из центральной России: Москвы, Санкт-Петербурга, а также из других городов.

Гости также всегда могут познакомиться с актуальными товарами и услугами компаний, экспонирующихся на берегу, и приобрести необходимое оборудование, технику, водные "игрушки", одежду и экипировку, аксессуары для рыбалки и путешествий.