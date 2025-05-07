В Самарской области отремонтируют дороги к мемориалам с Вечным огнем

В 2025 г. в Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют региональные автодороги к мемориальным комплексам памяти и военной славы в селах Большая Глушица и Марьевка. 6 мая в этих населенных пунктах в рамках Всероссийской патриотической акции "Храним огонь Победы" возле мемориалов загорелись новые Вечные огни.
В селе Большая Глушица капитально отремонтируют участок автодороги Подъезд к селу Большая Глушица протяженностью 1,4 км. Дорога проходит по центральной улице села - Садовой - и ведет к Военному мемориалу всем погибшим, умершим и пропавшим без вести землякам. Теперь мемориал увенчал Вечный огонь.
Помимо обновления проезжей части, в селе построят новые тротуары, установят опоры освещения. Также запланировано устройство очистных сооружений и другие работы, направленные на обеспечение безопасности сквозного дорожного движения через населенный пункт.
Участок дороги "Осинки - Хворостянка" - Чагра - Марьевка ведет к селу Марьевка Пестравского района, а часть ремонтируемой трассы проходит по краю населенного пункта. В Марьевке расположен мемориал "Погибшим землякам, 1941-1945 годы". Вечный огонь в этом году зажегся и здесь.
В этом году дорогу отремонтируют на протяжении 18 км. Работы уже начаты - ведется фрезерование старого асфальта. Также предусмотрены выравнивание профиля дороги, устройство двух слоев асфальтобетонного покрытия, ремонт водопропускных труб, замена дорожных знаков и нанесение разметки.
Не менее важный дорожный объект - Московское шоссе в Самаре. Дорогу ремонтируют от выезда из города до проспекта Кирова, на пересечении с которым расположен один из символов города и Великой Отечественной войны - памятник самолету-штурмовику Ил-2.
После войны сбитый штурмовик 30 лет пролежал в болотах и был извлечен в 1972 году. Силами рабочих Кубышевского авиационного завода он был восстановлен и установлен сначала на территории предприятия, а в 2009 г. водружен на пересечении двух крупных магистралей Самары. В настоящее время в рамках ремонта Московского шоссе ведется устройство верхнего слоя проезжей части из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси.
Всего 2025 г. в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км - регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???