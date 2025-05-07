В День Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней

В пятницу, 9 мая, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в административном центре региона включит архитектурно-художественную подсветку в честь 80-й годовщины Великой Победы.
На фасаде самарской телебашни будут чередоваться юбилейный логотип 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, знаки Победы, георгиевская ленточка, надписи "Мы помним 1941-1945", "День Победы".
Праздничный сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде тематический ролик в поддержку всероссийской акции "Бессмертный полк".
Тематические световые шоу также пройдут на башнях и мачтах Благовещенска, Братска, Брянска, Великого Новгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Мурманска, Назрани, Нальчика, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Рязани, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Улан-Удэ, Уфы, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов страны.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???