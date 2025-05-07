Митинг-концерт "Одна страна — одна Победа!" пройдет 9 мая

Следственное управление СК России по Самарской области информирует о проведении Всероссийским государственным университетом юстиции (РПА Минюста России) при поддержке Следственного комитета Российской Федерации мероприятия "Одна страна — одна Победа!".

Митинг-концерт состоится 9 мая 2025 г. в живописном Ивангороде Ленинградской области. Это будет незабываемый праздник, который проведем вместе с нашими соотечественниками с противоположного берега — в Нарве, Эстония.

Начало прямого эфира и онлайн трансляции 9 мая в 17:00. Не упустите шанс быть частью этого важного события!

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