Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг супертурнира в Риме

В среду, 7 мая, на супертурнире в Риме уроженка Самарской области Анастасия Павлюченкова одолела британку Кэти Бултер в матче первого круга в женском одиночном разряде.

Как пишет championat.com, Павлюченкова выиграла первый сет — 6:3 за 41 минуту. Во втором сете из первых шести геймов она одолела пять. Теннисистка отыграла все три брейк-пойнта. С первой попытки Павлюченкова не подала на матч, но при 5:3 уже не сплоховала — 6:3, 6:3 за 1 час 31 минуту.

В Риме Анастасия прервала серию из четырех поражений, одержав первую победу за три месяца. Напомним, последний успех ей принес турнир в Дубае в феврале.

Во втором круге Павлюченкова сразится с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин (31).