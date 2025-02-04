Анастасия Павлюченкова в Абу-Даби разгромила американку Софью Кенин

Во вторник, 4 февраля, Анастасия Павлюченкова стартовала на турнире категории WTA-500 в Абу-Даби. Об этом сообщает sovsport.ru.

26-я ракетка мира одержала разгромную победу. В первом круге она в двух сетах оно обыграла американку Софью Кенин со счетом 6:3, 6:1.

Встреча длилась час. Россиянка сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных.

Во втором раунде Павлюченкова встретится с Магдой Линетт из Польши.