Самарские синоптики спрогнозировали дождь на День Победы

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Специалисты Приволжского УГМС сообщили, что до конца текущей недели, с 7 по 11 мая, погода будет иметь неустойчивый характер и определяться чередованием полей повышенного и пониженного давления.