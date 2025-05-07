80 лет Победы: на Мамаевом кургане покажут уникальный творческий проект, созданный с помощью нейросети Kandinsky от Сбера

Жители и гости города-героя Волгограда в девятый раз увидят патриотическое представление "Свет Великой Победы". В год 80-летия Победы образы для этого масштабного проекта впервые создаст нейросеть Сбера Kandinsky. "Свет Великой Победы" можно будет увидеть на Мамаевом кургане три дня подряд - с 7 по 9 мая.

Нейрохудожники Сбера, работающие над проектом, вдохновились концепцией "Потока времени", которая отражает связь прошлого, настоящего и будущего. С помощью генеративного искусства они показали, как меняется время. На основе текстовых запросов нейросеть сгенерировала стартовые кадры, которые потом легли в основу уникальной видеоинсталляции. Зрители услышат героическую музыку, рассказы о городах-героях и переломных сражениях Великой Отечественной войны, увидят кадры кинохроники военных лет, ожившую "Родину-мать" и Знамя Победы.

"Искусственный интеллект становится мощным инструментом сохранения исторической памяти. В этом году "Свет Великой Победы" обрел новое измерение благодаря нейросети Kandinsky. Наши промпт-инженеры работали в тесном сотрудничестве с историками, чтобы каждый сгенерированный кадр соответствовал и техническим требованиям проекции, и исторической достоверности. Благодаря этому Kandinsky смог не просто сгенерировать новые визуальные образы, а глубоко осмыслить исторический контекст и передать эмоциональную силу подвига советского народа. Мы гордимся тем, что наши разработки помогают сохранять память о Великой Победе", - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Основное действие развернется у мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. На подпорную стену, "Знамя" и главный монумент "Родина-мать зовет!" спроецируют масштабные видеопроекции, а световые инсталляции и экраны дополнят историческими кадрами. Второй площадкой станет музей-панорама "Сталинградская битва", где впервые покажут проекции четырех крупнейших панорамных полотен России: "Бородинская битва" из Москвы, "Сталинградская битва" из Волгограда, "Оборона Севастополя" из Севастополя и "Волочаевская битва" из Хабаровска.