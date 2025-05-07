80 лет Победы: на Мамаевом кургане покажут уникальный творческий проект, созданный с помощью нейросети Kandinsky от Сбера

Жители и гости города-героя Волгограда в девятый раз увидят патриотическое представление "Свет Великой Победы". В год 80-летия Победы образы для этого масштабного проекта впервые создаст нейросеть Сбера Kandinsky. "Свет Великой Победы" можно будет увидеть на Мамаевом кургане три дня подряд - с 7 по 9 мая.
Нейрохудожники Сбера, работающие над проектом, вдохновились концепцией "Потока времени", которая отражает связь прошлого, настоящего и будущего. С помощью генеративного искусства они показали, как меняется время. На основе текстовых запросов нейросеть сгенерировала стартовые кадры, которые потом легли в основу уникальной видеоинсталляции. Зрители услышат героическую музыку, рассказы о городах-героях и переломных сражениях Великой Отечественной войны, увидят кадры кинохроники военных лет, ожившую "Родину-мать" и Знамя Победы.
"Искусственный интеллект становится мощным инструментом сохранения исторической памяти. В этом году "Свет Великой Победы" обрел новое измерение благодаря нейросети Kandinsky. Наши промпт-инженеры работали в тесном сотрудничестве с историками, чтобы каждый сгенерированный кадр соответствовал и техническим требованиям проекции, и исторической достоверности. Благодаря этому Kandinsky смог не просто сгенерировать новые визуальные образы, а глубоко осмыслить исторический контекст и передать эмоциональную силу подвига советского народа. Мы гордимся тем, что наши разработки помогают сохранять память о Великой Победе", - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Основное действие развернется у мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане. На подпорную стену, "Знамя" и главный монумент "Родина-мать зовет!" спроецируют масштабные видеопроекции, а световые инсталляции и экраны дополнят историческими кадрами. Второй площадкой станет музей-панорама "Сталинградская битва", где впервые покажут проекции четырех крупнейших панорамных полотен России: "Бородинская битва" из Москвы, "Сталинградская битва" из Волгограда, "Оборона Севастополя" из Севастополя и "Волочаевская битва" из Хабаровска.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???