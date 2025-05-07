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Общество

В Самару после капитального ремонта вернулись три вагона метро

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 7 мая, на территорию электродепо "Кировское" муниципального предприятия "Самарский метрополитен" доставили три вагона, капитально отремонтированные в Санкт-Петербурге, сообщает городской департамент транспорта.

В результате обновления подземный транспорт преобразили внутри и снаружи. Заменили тележки, колесные пары, электрику и обновили интерьер. Изменился дизайн: нанесли волжские символы - "Ладью" и волны. Установили новые кресла, поручни и систему освещения.

Вагоны оснащены современными системами автоматического пожаротушения, вентиляции, освещения, экстренной связи пассажиров с машинистом, видеонаблюдения (по четыре камеры в каждом вагоне), защитой от попадания людей в межвагонные пространства.

После капитального ремонта срок службы составов по документам продлен до 2037 года. На линии уже курсируют 32 обновленных вагона, в перспективе осталось привести в порядок еще 15.

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