В Самарской области провели квест на тему Великой Отечественной войны

Масштабный и увлекательный квест "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы, прошел в школе № 2 п. г. т. Безенчук Самарской области. Мероприятие состоялось при поддержке Общества "Знание". Участниками игры стали школьники с 1 по 11 класс.
Основная цель квест-игры — воспитать в детях патриотизм, нравственные и социальные ценности, рассказать об истории страны, а также развить умение работать в команде и физические способности.
"Для нас, учителей, очень важно использовать различные формы обучения и воспитания. Тематические квест-игры позволяют одновременно решать сразу несколько задач. Образовательные — ребята усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся. Развивающие — в процессе игры они повышают мотивации, развивают инициативу и самостоятельность, творческие способности и индивидуальные положительные психологические качества, формируют исследовательские навыки. И, конечно же, воспитательные, где формируются навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь", — рассказала лектор Общества "Знание", учитель истории и идейный вдохновитель квеста Алена Наточеева.
Цель квеста — найти знамя Победы, выполнив все задания, которые будут предложены на маршруте следования. Девизом праздника стали слова "Единство. Сила. Победа". Мероприятие является одним из важных направлений национального проекта "Молодежь и дети". В формате игры-путешествия команды прошли шесть станций, выполняя тематические задания. Маршрут включал в себя станции "Полководцы Великой войны", "Песни Победы", "Медсанбат", "Шифровка", "Военные профессии", "Марш бросок", "Минное поле". Участники научились работать в команде, проверили ловкость, смекалку и проявили свои знания.
"Участвуя в данной игре, я узнала много интересной и полезной информации, которая мне обязательно пригодится, но больше всего мне понравилось преодолевать испытания, уверенно чувствуя плечо и поддержку своих одноклассников", — поделилась впечатлением ученица 6 "А" класса Дарья Аканова.
Знамя Победы — официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, одна из важнейших государственных реликвий России.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Общество "Знание" запустило Всероссийскую патриотическую акцию, которая охватит все 89 регионов России. Она стартовала в рамках проекта Знание.Герои 26 марта и предваряла Марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Особенностью лекций стал рассказ о вкладе региона в Великую Победу. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое.
Выступить с лекциями и рассказать интересные факты о Великой Отечественной войне сможет любой желающий. Для этого Обществом "Знание" создан специальный раздел, в котором можно найти мастер-лекции о ключевых сражениях и о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, а затем восстанавливал страну из руин. Одной из тем стало освобождение Европы от нацистского режима: слушатели узнают, что мирная жизнь в соседних государствах восстановлена благодаря именно Красной Армии. Для всех, кто выступит по материалам Общества "Знание" на платформе "Библиотека мастер-лекций" запущен конкурс "Лекции Победы". Кроме того, специальными событиями станут кинопоказы Знание.Кино. Ребятам покажут документальные и художественные фильмы об исторических событиях 1941–1945 годов. После они смогут обсудить их с экспертами. Подборка рекомендованных картин также размещена в спецразделе, который будет дополнятся новыми материалами.
Знание.Герои — это просветительский проект Общества "Знание", который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.
Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.
С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???