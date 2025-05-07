В Самарской области провели квест на тему Великой Отечественной войны

Масштабный и увлекательный квест "Знамя Победы", посвященный 80-летию Великой Победы, прошел в школе № 2 п. г. т. Безенчук Самарской области. Мероприятие состоялось при поддержке Общества "Знание". Участниками игры стали школьники с 1 по 11 класс.

Основная цель квест-игры — воспитать в детях патриотизм, нравственные и социальные ценности, рассказать об истории страны, а также развить умение работать в команде и физические способности.

"Для нас, учителей, очень важно использовать различные формы обучения и воспитания. Тематические квест-игры позволяют одновременно решать сразу несколько задач. Образовательные — ребята усваивают новые знания и закрепляют имеющиеся. Развивающие — в процессе игры они повышают мотивации, развивают инициативу и самостоятельность, творческие способности и индивидуальные положительные психологические качества, формируют исследовательские навыки. И, конечно же, воспитательные, где формируются навыки взаимодействия со сверстниками, доброжелательность, взаимопомощь", — рассказала лектор Общества "Знание", учитель истории и идейный вдохновитель квеста Алена Наточеева.

Цель квеста — найти знамя Победы, выполнив все задания, которые будут предложены на маршруте следования. Девизом праздника стали слова "Единство. Сила. Победа". Мероприятие является одним из важных направлений национального проекта "Молодежь и дети". В формате игры-путешествия команды прошли шесть станций, выполняя тематические задания. Маршрут включал в себя станции "Полководцы Великой войны", "Песни Победы", "Медсанбат", "Шифровка", "Военные профессии", "Марш бросок", "Минное поле". Участники научились работать в команде, проверили ловкость, смекалку и проявили свои знания.

"Участвуя в данной игре, я узнала много интересной и полезной информации, которая мне обязательно пригодится, но больше всего мне понравилось преодолевать испытания, уверенно чувствуя плечо и поддержку своих одноклассников", — поделилась впечатлением ученица 6 "А" класса Дарья Аканова.

Знамя Победы — официальный символ победы советского народа и его Вооруженных Сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне, одна из важнейших государственных реликвий России.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Общество "Знание" запустило Всероссийскую патриотическую акцию, которая охватит все 89 регионов России. Она стартовала в рамках проекта Знание.Герои 26 марта и предваряла Марафон Знание.Первые, посвященный юбилейной дате Победы. Особенностью лекций стал рассказ о вкладе региона в Великую Победу. Молодые люди узнают, как их героические земляки сражались на фронте и трудились в тылу, а также где базировались военные госпитали, куда эвакуировали людей и промышленные предприятия, и многое другое.

Выступить с лекциями и рассказать интересные факты о Великой Отечественной войне сможет любой желающий. Для этого Обществом "Знание" создан специальный раздел, в котором можно найти мастер-лекции о ключевых сражениях и о тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, а затем восстанавливал страну из руин. Одной из тем стало освобождение Европы от нацистского режима: слушатели узнают, что мирная жизнь в соседних государствах восстановлена благодаря именно Красной Армии. Для всех, кто выступит по материалам Общества "Знание" на платформе "Библиотека мастер-лекций" запущен конкурс "Лекции Победы". Кроме того, специальными событиями станут кинопоказы Знание.Кино. Ребятам покажут документальные и художественные фильмы об исторических событиях 1941–1945 годов. После они смогут обсудить их с экспертами. Подборка рекомендованных картин также размещена в спецразделе, который будет дополнятся новыми материалами.

Знание.Герои — это просветительский проект Общества "Знание", который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.

Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.

С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества "Знание".