В Похвистневском районе в горящем доме погибли три человека

Вечером 7 мая на пожаре в Похвистневском районе погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Сообщение о ЧП в поселке Старый Аманак поступило спасателям в 20:08. На месте происшествия горел частный дом. Через два часа сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который распространился на площадь 60 кв. м, и обнаружили двух погибших женщин и мужчину. Их личности устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !