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Пожары Происшествия

В Похвистневском районе в горящем доме погибли три человека

ПОХВИСТНЕВО. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером 7 мая на пожаре в Похвистневском районе погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Сообщение о ЧП в поселке Старый Аманак поступило спасателям в 20:08. На месте происшествия горел частный дом. Через два часа сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который распространился на площадь 60 кв. м, и обнаружили двух погибших женщин и мужчину. Их личности устанавливаются.

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На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

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Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

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Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

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Я видела это был не пожар, а взрыв

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Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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