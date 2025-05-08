В Похвистневском районе в горящем доме погибли три человека

Вечером 7 мая на пожаре в Похвистневском районе погибли три человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о ЧП в поселке Старый Аманак поступило спасателям в 20:08. На месте происшествия горел частный дом. Через два часа сотрудники МЧС ликвидировали пожар, который распространился на площадь 60 кв. м, и обнаружили двух погибших женщин и мужчину. Их личности устанавливаются.