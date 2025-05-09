Движение "ZOV. Своих не бросаем": "Только вместе мы одержим победу"

В поселке Зубчаниновка работает волонтерское движение "ZOV. Своих не бросаем". Волонтеры изготавливают для военнослужащих маскировочные сети, сублимированные супы и каши, коптеры, лангеты, сухой душ, блиндажные свечи, одежду для раненых и многое другое.

"Помогать людям - это важная и благородная задача. Мы всегда поддерживали людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, поддерживали пожилых людей, многодетные семьи и ветеранов Великой Отечественной войны. Когда началась специальная военная операция, мы долго не раздумывали, а сразу приступили к сбору гуманитарной помощи, загрузили машину продуктами, лекарствами и отправились к бойцам," - рассказывает руководитель движения Ирина Суфиджанова.

Движение сегодня объединяет около 10 тыс. участников со всех уголков Самарской области. Одно из основных направлений работы сообщества - плетение маскировочных сетей. Умельцы из города Отрадный соорудили для волонтеров уникальный станок, который раскраивает большие бобины ткани на ленточки, чем очень облегчает работу мастериц.

Также волонтеры изготавливают для военнослужащих маскировочные халаты, сублимированные супы и каши, коптеры, лангеты, сухой душ, блиндажные свечи, бронежилеты и многое другое. Шьют нижнее белье, одежду для раненых, вяжут носки и мочалки, в общем все, что может пригодиться бойцам.

Когда произошла трагедия в Макеевке, Ирина с мужем сразу отправились туда с пустой "Газелью". Пока они ехали, неравнодушные самарцы собрали средства, волонтеры купили по дороге все, что нужно, и привезли в Макеевку необходимую помощь.

В месяц активисты отвозят гуманитарный груз за ленточку два-три раза. Ирина говорит: "Заряжают глаза солдат, хочется их обнять, передать тепло из дома. Они нас ждут, ждут детских писем и рисунков. Мы должны им помогать. Только вместе мы одержим победу".