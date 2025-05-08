В центре Самары 8 и 9 мая автобусы изменят маршруты

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В Самаре в период с 20:00 8 мая по 15:00 9 мая изменится схема движения ряда автобусных маршрутов, сообщает "СамараАвтоГаз".

Фото: СамараАвтоГаз