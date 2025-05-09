"Всегда готовимся к Дню победы": самарцы на параде Победы

9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс пообщался со зрителями.

Татьяна вместе с мамой, сестрой Ольгой и старшим сыном посещают парад Победы почти ежегодно. "Ощущения непередаваемые, — делится она. — К этому празднику мы всегда готовимся заранее, всегда очень много радости, патриотизма в нашей семье".

На парад сестры пришли с портретами своих прадедушки и прабабушки. "Наш прадедушка вернулся с фронта без одной ноги, прабабушка — труженица тыла, имела много наград", — рассказали девушки.