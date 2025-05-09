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Общество

"Бабушка дошла до Берлина": участник самарского "Бессмертного полка"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс пообщался со зрителями.

Алексей (на фото справа) пришел на парад с фотографией бабушки своей супруги — Иванова Анна Андреевна, ветеран войны, была связисткой в авиационном отдельном батальоне и дошла до Берлина.

Его друг (на фото слева) — Александр Калиничев, заместитель председателя региональной общественной организации ветеранов "Союз десантников и подразделений специального назначения".

"Мы — волонтеры, с 2014 года помогаем нашим ребятам, которые находятся на Донбассе, и с 2022 года возим туда гуманитарные грузы, помогая ребятам, которые сейчас осуществляют специальную военную операцию", — рассказал Александр.

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