"Мы в восторге": самарцы о параде

9 мая в Самаре на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Корреспондент Волга Ньюс пообщался со зрителями.

Екатерина с двумя детьми на параде первый раз. Ее подруга с дочерью Дашей наоборот — уже 10 лет постоянные гости праздника. Девочке 13 лет, но она утверждает, что помнит каждый парад, даже самый первый в своей жизни.

"Мы в восторге от всего: техника, колонны, шествие Бессмертного полка, даже не знаю какими словами описать наши чувства", — говорит Екатерина.

Даша с гордостью рассказывает о своем прадедушке, чей портрет держит в руках. "Григорий Платонович — военный летчик и фильм "В бой идут одни старики" снят про его эскадрилью. Он умер уже после войны. Его друзья знали его как человека умного, щедрого, доброго. Он был как Суворов — никогда не брал награды себе, а сначала награждал своих солдат".