На площади Куйбышева прошел парад Победы

В пятницу, 9 мая, на площади Куйбышева прошел парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открывала парад знаменная группа с флагом России и знаменем Победы. Пронести их удостоились чести лучшие офицеры Второй гвардейской армии.

Всего по площади Куйбышева прошло более 25 парадных расчетов — помимо военнослужащих промаршировали ветераны, курсанты, юнармейцы.

Проход механизированной колонны из более 40 единиц современной техники открыл легендарный танк Т-34. Также по площади на технике времен Великой Отечественной войны проехали участники патриотических клубов и реконструкторы.

В завершение по площади Куйбышева с портретами родных и близких, участвовавший в войне, прошлись участники акции "Бессмертный полк".