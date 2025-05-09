Полковник Репринцев: "Тем более важен парад в этом году, что некоторые пытаются найти других победителей"

Полковник Владимир Григорьевич Репринцев, председатель совета самарского регионального отделения общественной организации "Боевое братство", участник боевых действий в Афганистане. 9 мая на параде на площади Куйбышева была представлена сводная коробка самарского "Боевого братства". Здесь шли ребята — участники боевых действий в Афганистане, в Чечне, в Сирии, в Таджикистане и других горячих точках, а также участники СВО. На парад они прибыли практически со всей губернии: из Сызрани, Тольятти, Жигулевска, Исаклов.
"Естественно, мы волновались, мы готовились достойно представить нашу организацию на главном параде, на главной площади нашего города. Мы и раньше принимали участие в параде, но в этом юбилейном году старались особенно.
Мне приходилось бывать на многих парадах, еще будучи курсантом в Суворовского училища, но сегодня впечатления особенные — это год 80-летия Победы. Мы видим, как подняли головы недобитые фашисты, как им помогает так называемая цивилизованная Европа вести боевые действия против нас, снабжает разведанными, только что не идут в бой их войска. И тем более важен для нас парад в этом году, что некоторые пытаются переписать историю Второй мировой войны, найти других победителей, другую державу, которая сыграла решающую роль, хотя было общепризнанно, что именно Советский Союз внес решающий вклад в Победу".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???