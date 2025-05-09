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Общество

Полковник Репринцев: "Тем более важен парад в этом году, что некоторые пытаются найти других победителей"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полковник Владимир Григорьевич Репринцев, председатель совета самарского регионального отделения общественной организации "Боевое братство", участник боевых действий в Афганистане. 9 мая на параде на площади Куйбышева была представлена сводная коробка самарского "Боевого братства". Здесь шли ребята — участники боевых действий в Афганистане, в Чечне, в Сирии, в Таджикистане и других горячих точках, а также участники СВО. На парад они прибыли практически со всей губернии: из Сызрани, Тольятти, Жигулевска, Исаклов.

"Естественно, мы волновались, мы готовились достойно представить нашу организацию на главном параде, на главной площади нашего города. Мы и раньше принимали участие в параде, но в этом юбилейном году старались особенно.

Мне приходилось бывать на многих парадах, еще будучи курсантом в Суворовского училища, но сегодня впечатления особенные — это год 80-летия Победы. Мы видим, как подняли головы недобитые фашисты, как им помогает так называемая цивилизованная Европа вести боевые действия против нас, снабжает разведанными, только что не идут в бой их войска. И тем более важен для нас парад в этом году, что некоторые пытаются переписать историю Второй мировой войны, найти других победителей, другую державу, которая сыграла решающую роль, хотя было общепризнанно, что именно Советский Союз внес решающий вклад в Победу".

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