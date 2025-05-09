Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

"Бессмертный полк" в 2025 году — это возвращение легендарных шествий и онлайн-акции вместе с полюбившимися форматами, которые позволяют каждому выразить уважение герою своей семьи. 9 мая массовые шествия прошли более, чем в 50 регионах страны, портреты победителей вновь заполнили центральные улицы крупных городов и небольших поселков. В Самаре в "Бессмертном полку" прошли более 10 тысяч человек.
В виртуальном пространстве фотографии ветеранов и их родственников прошли в строю, сгруппированные по родам войск, или в ряду тружеников тыла.
Портреты Победителей красовались на одежде благодарных потомков, украшали личные автомобили. Масштабные автопробеги прошли по всей стране, например, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Астраханской области.
В школах и детских садах проходили свои форматы "Бессмертного полка" — ученикам проводили Уроки Мужества, торжественные линейки, куда приходили с портретами своих ветеранов, рассказывали историю их боевого пути, организовывали творческие мероприятия.
Городские службы размещали фотографии ветеранов на общественном транспорте и спецтехнике автопарка коммунального хозяйства, что особенно ярко сделали в Москве, МЧС в Екатеринбурге, Костроме и других городах украсило портретами фронтовиков и тружеников тыла технику пожарных расчетов, а Росгвардия в Тюмени, Омске и других регионах — легковые и бронированные автомобили. Память своих героев почитают и на селе — в Саратовской области прошла акция на тракторах и комбайнах.
Лица Победителей можно было увидеть в небе — сразу в нескольких регионах на фюзеляжах самолетов и вертолетов нанесли портреты участников Бессмертного полка, например, в Пермском крае и Нижегородской области. На реках прошли памятные сплавы, когда фотографиями ветеранов украсили судна.
"Бессмертный полк на передовой" показал, что память о героических дедах и прадедах жива и помогает бойцам сражаться за правое дело. А по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда и новых регионов в публичных местах и даже дворах открыты Стены памяти, где каждый может добавить портрет своего ветерана, показав ему, что страна жива и помнит его подвиг.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???