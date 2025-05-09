Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

"Бессмертный полк" в 2025 году — это возвращение легендарных шествий и онлайн-акции вместе с полюбившимися форматами, которые позволяют каждому выразить уважение герою своей семьи. 9 мая массовые шествия прошли более, чем в 50 регионах страны, портреты победителей вновь заполнили центральные улицы крупных городов и небольших поселков. В Самаре в "Бессмертном полку" прошли более 10 тысяч человек.

В виртуальном пространстве фотографии ветеранов и их родственников прошли в строю, сгруппированные по родам войск, или в ряду тружеников тыла.

Портреты Победителей красовались на одежде благодарных потомков, украшали личные автомобили. Масштабные автопробеги прошли по всей стране, например, в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Астраханской области.

В школах и детских садах проходили свои форматы "Бессмертного полка" — ученикам проводили Уроки Мужества, торжественные линейки, куда приходили с портретами своих ветеранов, рассказывали историю их боевого пути, организовывали творческие мероприятия.

Городские службы размещали фотографии ветеранов на общественном транспорте и спецтехнике автопарка коммунального хозяйства, что особенно ярко сделали в Москве, МЧС в Екатеринбурге, Костроме и других городах украсило портретами фронтовиков и тружеников тыла технику пожарных расчетов, а Росгвардия в Тюмени, Омске и других регионах — легковые и бронированные автомобили. Память своих героев почитают и на селе — в Саратовской области прошла акция на тракторах и комбайнах.

Лица Победителей можно было увидеть в небе — сразу в нескольких регионах на фюзеляжах самолетов и вертолетов нанесли портреты участников Бессмертного полка, например, в Пермском крае и Нижегородской области. На реках прошли памятные сплавы, когда фотографиями ветеранов украсили судна.

"Бессмертный полк на передовой" показал, что память о героических дедах и прадедах жива и помогает бойцам сражаться за правое дело. А по всей стране от Дальнего Востока до Калининграда и новых регионов в публичных местах и даже дворах открыты Стены памяти, где каждый может добавить портрет своего ветерана, показав ему, что страна жива и помнит его подвиг.