"Эмоции зашкаливали": самарцы поделились впечатлениями от парада Победы

Праздничный парад в честь 80-летия Великой Победы, прошедший в Самаре на пл. Куйбышева, был очень насыщен эмоциями и переживаниями. Зрители вспоминали своих родственников, погибших на войне, и плакали, пели со слезами на глазах, приветствовали друг друга с трибун, поздравляли с праздником, радовались… и тоже плакали.

В продолжение парада на городских улицах развернулись стихийные уличные гуляния — с песнями и музыкой военных лет, с танцами и аплодисментами, фотографиями на память.

"Катюша", "Смуглянка" — один из самых зажигательных танцев исполнила Людмила — она впервые была на параде и эмоции захлестнули ее. "Мой дед — Иван Григорьевич, он тоже воевал, был в плену, — поделилась Людмила. — В следующий раз буду обязательно участвовать в Бессмертном полку. Потому что у меня такое ощущение, что я реально прошла за своих дедов и нахлынули эмоции, я плакала… Ведь какие жертвы были отданы — и тогда, и сейчас".