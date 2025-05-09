Сызранский НПЗ организовал праздничное мероприятие к юбилею Победы

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") выступило организатором праздничного мероприятия, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Торжества начались у памятника маршалу Победы — Георгию Жукову. Потом гости собрались на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Надежда", где состоялось праздничное мероприятие для всех желающих.

Минутой молчания почтили память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны собравшиеся на площади горожане и сотрудники предприятия.

С праздником Великой Победы всех поздравили генеральный директор АО "СНПЗ" Алексей Прошкин, председатель профкома Андрей Патока, председатель совета ветеранов завода Олег Туманов.

Теплую и душевную атмосферу для горожан создал праздничный концерт под открытым небом, с песнями, танцами, духовым оркестром, и творческие мастерские в тематике праздника, ретро-фотозоны, работал лазерный тир. Дети и взрослые с удовольствием отведали солдатской каши из полевой кухни.

Все это напомнило народные гуляния советского периода, люди с ностальгией вспоминали, как раньше дружно гуляли всем двором, с друзьями и соседями, как чествовали фронтовиков, как радовались мирному небу над головой.

На Сызранском НПЗ День Победы отмечают особенно. Завод был построен в годы войны, и первая продукция сразу была отправлена на Сталинградский фронт. За военный период СНПЗ дал фронту и стране около миллиона тонн топлива. В знак признательности к людям старшего поколения нефтепереработчики готовятся к празднику и отмечают его с особым волнением.

Ветераны на предприятии пользуются большим уважением. В канун Дня Победы бывшие работники предприятия, имеющие статус ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла, получили подарки и денежные выплаты. В заводском профилактории "Свежесть" в мае организовано два специальных ветеранских заезда.

В канун праздника у проходной СНПЗ прошло торжественное мероприятие, на котором звучала музыка Победы, а на площади перед заводоуправлением по традиции была поднята копия Знамени Победы.