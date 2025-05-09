Сызранский НПЗ организовал праздничное мероприятие к юбилею Победы

Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") выступило организатором праздничного мероприятия, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Торжества начались у памятника маршалу Победы — Георгию Жукову. Потом гости собрались на территории физкультурно-оздоровительного комплекса "Надежда", где состоялось праздничное мероприятие для всех желающих.
Минутой молчания почтили память о погибших на полях сражений Великой Отечественной войны собравшиеся на площади горожане и сотрудники предприятия.
С праздником Великой Победы всех поздравили генеральный директор АО "СНПЗ" Алексей Прошкин, председатель профкома Андрей Патока, председатель совета ветеранов завода Олег Туманов.
Теплую и душевную атмосферу для горожан создал праздничный концерт под открытым небом, с песнями, танцами, духовым оркестром, и творческие мастерские в тематике праздника, ретро-фотозоны, работал лазерный тир. Дети и взрослые с удовольствием отведали солдатской каши из полевой кухни.
Все это напомнило народные гуляния советского периода, люди с ностальгией вспоминали, как раньше дружно гуляли всем двором, с друзьями и соседями, как чествовали фронтовиков, как радовались мирному небу над головой.
На Сызранском НПЗ День Победы отмечают особенно. Завод был построен в годы войны, и первая продукция сразу была отправлена на Сталинградский фронт. За военный период СНПЗ дал фронту и стране около миллиона тонн топлива. В знак признательности к людям старшего поколения нефтепереработчики готовятся к празднику и отмечают его с особым волнением.
Ветераны на предприятии пользуются большим уважением. В канун Дня Победы бывшие работники предприятия, имеющие статус ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла, получили подарки и денежные выплаты. В заводском профилактории "Свежесть" в мае организовано два специальных ветеранских заезда.
В канун праздника у проходной СНПЗ прошло торжественное мероприятие, на котором звучала музыка Победы, а на площади перед заводоуправлением по традиции была поднята копия Знамени Победы.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???