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Инвестиции Финансы

CARCADE примет участие в выставке MiningWorld Russia

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE приглашает посетить стенд №D3007 на международной выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, которая пройдёт с 23 по 25 апреля в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

MiningWorld Russia — масштабное мероприятие, ежегодно собирающее более 570 ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. Выставка охватывает двенадцать специализированных разделов, демонстрируя широкий спектр инновационных решений для горнодобывающей промышленности. Особое внимание привлекает "Территория тяжёлой техники", где представляются действующие образцы техники — от мощных экскаваторов и самосвалов до высокотехнологичных буровых установок.  Посетители смогут лично увидеть и оценить новейшие разработки, сравнить характеристики различных моделей, а также получить полную информацию об их эксплуатационных свойствах и техническом обслуживании.

В этом году CARCADE выступает в качестве партнёра ООО "АПЕКС", официального дилера буровых установок АПЕКС. На совместном стенде №D3007 специалисты компании предоставят подробную информацию о доступных лизинговых программах, которые помогут приобрести необходимое оборудование с максимальной выгодой. Эксперты подробно расскажут о всех нюансах лизинговых договоров, а также проконсультируют по вопросам получения государственных субсидий на лизинг, помогая оптимизировать затраты и ускорить процесс приобретения техники. Кроме того, специалисты помогут с расчётом стоимости лизинга на интересующую технику, учитывая индивидуальные потребности и пожелания клиента.

Площадка MiningWorld Russia предоставляет возможность встретиться с действующими партнёрами, установить новые связи с ведущими производителями и поставщиками оборудования, и, что особенно важно, узнать о последних трендах и тенденциях развития горнодобывающей отрасли непосредственно от лидеров рынка.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yj9fkC

ИНН 3905019765

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Последние комментарии

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:21 В реновацию исторического центра Самары будет вложено почти 120 млн руб. от Газбанка

Не все так просто в королевстве(

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

значит Самарскую область ждет инфляция

Thought Mind 06 августа 2014 19:52 Спрос на облигации региона превысил предложение в 2,5 раза

ёёё! так дорого!

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