CARCADE примет участие в выставке MiningWorld Russia

Лизинговая компания CARCADE приглашает посетить стенд №D3007 на международной выставке машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых, которая пройдёт с 23 по 25 апреля в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

MiningWorld Russia — масштабное мероприятие, ежегодно собирающее более 570 ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых. Выставка охватывает двенадцать специализированных разделов, демонстрируя широкий спектр инновационных решений для горнодобывающей промышленности. Особое внимание привлекает "Территория тяжёлой техники", где представляются действующие образцы техники — от мощных экскаваторов и самосвалов до высокотехнологичных буровых установок. Посетители смогут лично увидеть и оценить новейшие разработки, сравнить характеристики различных моделей, а также получить полную информацию об их эксплуатационных свойствах и техническом обслуживании.

В этом году CARCADE выступает в качестве партнёра ООО "АПЕКС", официального дилера буровых установок АПЕКС. На совместном стенде №D3007 специалисты компании предоставят подробную информацию о доступных лизинговых программах, которые помогут приобрести необходимое оборудование с максимальной выгодой. Эксперты подробно расскажут о всех нюансах лизинговых договоров, а также проконсультируют по вопросам получения государственных субсидий на лизинг, помогая оптимизировать затраты и ускорить процесс приобретения техники. Кроме того, специалисты помогут с расчётом стоимости лизинга на интересующую технику, учитывая индивидуальные потребности и пожелания клиента.

Площадка MiningWorld Russia предоставляет возможность встретиться с действующими партнёрами, установить новые связи с ведущими производителями и поставщиками оборудования, и, что особенно важно, узнать о последних трендах и тенденциях развития горнодобывающей отрасли непосредственно от лидеров рынка.