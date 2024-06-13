Прокуратура объявила предостережение главе Тольятти из-за квартир для сирот

Главе Тольятти прокуратурой города объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В 2024 г. городскому округу Тольятти распределены субвенции на покупку 160 квартир для сирот в сумме более 448 млн рублей. До настоящего времени администрация города свою обязанность исполнила лишь на 31,9%, приобретя 51 квартиру из 160 планируемых.

"Вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся под пристальным контролем прокуратуры города", — сообщили в ведомстве.