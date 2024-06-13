Прокуратура объявила предостережение главе Тольятти из-за квартир для сирот

Главе Тольятти прокуратурой города объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В 2024 г. городскому округу Тольятти распределены субвенции на покупку 160 квартир для сирот в сумме более 448 млн рублей. До настоящего времени администрация города свою обязанность исполнила лишь на 31,9%, приобретя 51 квартиру из 160 планируемых.
"Вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся под пристальным контролем прокуратуры города", — сообщили в ведомстве.
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У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
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