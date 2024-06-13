16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура объявила предостережение главе Тольятти из-за квартир для сирот Исполнять обязанности главы Отрадного будет Владимир Чихирев Мэр Отрадного Александр Мецкер ушел в отставку Первым заместителем мэра Отрадного назначен Владимир Чихирев Гордума Тольятти поддержала инициативу о принятии нормы по приватизации служебного жилья работниками соцсферы

Муниципалитеты Власть и политика

Прокуратура объявила предостережение главе Тольятти из-за квартир для сирот

ТОЛЬЯТТИ. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Главе Тольятти прокуратурой города объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В 2024 г. городскому округу Тольятти распределены субвенции на покупку 160 квартир для сирот в сумме более 448 млн рублей. До настоящего времени администрация города свою обязанность исполнила лишь на 31,9%, приобретя 51 квартиру из 160 планируемых.

"Вопросы обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей находятся под пристальным контролем прокуратуры города", — сообщили в ведомстве.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30